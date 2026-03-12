ترجمه
فيديو: فيديريكو فالفيردي يتسلم جائزة الكرة الذهبية من مراسل متحمس بعد ثلاثية مذهلة مع ريال مدريد ضد مانشستر سيتي
فالبردي يقدم درساً في الفن في البرنابيو
افتتح فالفيردي التسجيل بعد أن استغل تمريرة طويلة من تيبو كورتوا، قبل أن يضاعف رصيده بعد تبادل رائع مع فينيسيوس جونيور. وأكمل ثلاثيته قبل نهاية الشوط الأول، حيث سيطر على الكرة في الهواء قبل أن يسددها بقوة في المرمى بعد تمريرة رقيقة من براهيم دياز. أعجبت مراسلة Prime Video Italia أليسيا تاركوينيو بأداء لاعب الوسط لدرجة أنها قررت تخطي عملية التصويت الرسمية ومنحه جائزة خاصة بها.
شاهد المقطع
حفل توزيع الجوائز الافتراضي
في لحظة مرحة انتشرت على نطاق واسع، قدمت نجمة مدريد نسخة رقمية من أرقى جائزة فردية في كرة القدم. وقد رفعت تاركوينيو هاتفها الذكي أمام الكاميرا، وقالت لفالفيردي الذي كان يبتسم: "يجب أن أعطيك هذا الشيء الافتراضي لأنني لا أملك الكأس هنا: الكرة الذهبية!" وقد أثارت صورة الكرة الذهبية على الشاشة ضحك اللاعب الأوروغوايي الدولي، الذي رد مازحاً: "هل الهاتف لي أيضاً؟"
بعد صافرة النهاية، كان قائد الفريق الأبيض مبتهجًا بشكل مفهوم، حيث قال لوسائل الإعلام: "كان الأمر مذهلاً، هذه هي الليالي التي تحلم بها. لقد مر وقت طويل منذ أن استمتعت بمباراة مثل هذه. أنا سعيد حقًا، ولكن قبل كل شيء لأن الفريق فاز".
التركيز يتحول إلى الاتحاد
على الرغم من الفارق بثلاثة أهداف والتصفيق الذي يملأ أذنيه، رفض فالفيردي الانجراف في التفاؤل لأن المهمة لم تنتهِ بعد. لا يزال حذراً من احتمال عودة فريق جوارديولا في مباراة الإياب، وحث زملاءه على الحفاظ على احترافهم وتجنب أي تهاون. وأضاف فالفيردي: "المباريات في مانشستر صعبة للغاية. علينا أن نذهب إلى هناك وكأن النتيجة 0-0 وأن نعمل بجد. لقد أظهرنا أننا قادرون على تحقيق إنجازات عظيمة عندما يعمل الفريق معًا".