فيديو: «عليك أن تتعامل مع الكثير من الأنا!» - جيرارد بيكيه يستبعد تولي منصب مايكل كاريك في مانشستر يونايتد
بيكيه يرفض العودة إلى أولد ترافورد
خلال حديثه في برنامج «The Late Run Show»، سأل المقدم تشاد جونسون بيكيه عن احتمالية توليه دفة القيادة في أولد ترافورد. وسارع اللاعب البالغ من العمر 39 عامًا إلى رفض فكرة العودة المثيرة إلى خط التماس. وعندما سُئل مباشرةً عما إذا كان يتصور سيناريو يتولى فيه مسؤولية ناديه السابق، قدم بيكيه إجابة شاملة. وقال: "لا، كمدرب لم أرَ نفسي أبدًا في منصب المدير الفني. وذلك أساسًا لأن عليك إدارة الكثير من الأنا والروتين اليومي للتدريبات، وقضاء عطلة نهاية الأسبوع في السفر".
التعامل مع الأشخاص ذوي الغرور المفرط
وقال: "لا، كمدرب لم أرَ نفسي أبدًا في دور المدرب. وذلك أساسًا لأن عليك التعامل مع الكثير من الأنا، بالإضافة إلى روتين التدريبات اليومية، وقضاء عطلة نهاية الأسبوع في السفر." وأوضح بيكيه أن الجدول الزمني المضغوط والضغط الشديد الناجم عن إدارة غرف الملابس الحديثة المليئة باللاعبين البارزين لا يتوافقان ببساطة مع طموحاته الحالية.
الحياة بعد اعتزال اللعب
وواصل الفائز بكأس العالم شرحه، موضحاً أن نمط حياة المدرب المعاصر لا يروق له. وأضاف: "الأمر هو أنني أردت، بعد اعتزالي، أن أبتعد كثيراً عن كرة القدم. ولا أرى نفسي، على الأقل في المدى القصير، أعمل كمدرب". منذ أن اعتزل اللعب، ركز بشكل كبير على مشاريعه التجارية بدلاً من السعي للحصول على شهادات التدريب. في حين انتقل العديد من زملائه السابقين إلى مجال الإدارة، كرس هو وقته بدلاً من ذلك لـ"كينغز ليغ"، متجنباً الجدول الزمني المضغوط الذي يميز التدريب على مستوى النخبة.
كاريك يتولى القيادة
ورغم أن الإسباني لا يبدي أي اهتمام بتولي منصب المدير الفني، إلا أن مانشستر يونايتد لديه حالياً مدرباً مؤقتاً يقدم أداءً متميزاً. فقد أشرف كاريك على تحول ملحوظ منذ أن حل محل روبن أموريم في 13 يناير، مما أدى إلى تزايد المطالبات بتثبيته في المنصب بشكل دائم. ويتباين سجله الرائع بشكل حاد مع فترة تولي أموريم للمنصب؛ فقد أشرف المدرب البرتغالي على 20 مباراة في الدوري هذا الموسم، وحقق ثماني انتصارات وسبعة تعادلات وست هزائم، محققاً 31 نقطة. في المقابل، أشرف المدرب البالغ من العمر 44 عاماً على 10 مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز، وحقق سبع انتصارات وتعادلين، ولم يتكبد سوى هزيمة واحدة.