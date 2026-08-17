فيديو | عجائب الكرة السعودية.. القادسية يسجل هدفًا أثناء انشغال حارس الطائي بـ"شرب المياه"

ما ذكرناه في السطور الماضية، أمرًا طبيعيًا للغاية؛ ولكن للوقوف على غرابة لقطة هدف نادي القادسية ضد فريق الطائي الأول لكرة القدم، يجب العودة إلى بداية اللعبة نفسها.

اللعبة بدأت باحتساب الحكم الإسباني خوسيه مونويرا، "خطأً" لمصلحة القادسية؛ وذلك في منتصف ملعب الطائي تقريبًا.

هُنا.. خرج نجوم الطائي عن تركيزهم، بعد صافرة مونويرا؛ كما ذهب الحارس عمار العمار لـ"شرب المياه"، من الزجاجة المتواجدة بالقرب من القائم الأيسر.

واستغل البرتغالي أوتافيو مونتيرو، متوسط ميدان القادسية، هذه الحالة الغريبة لنجوم الطائي وحارسهم؛ ليمرر الكرة سريعًا إلى زميله الإيطالي ماتيو ريتيجي، الذي سجل هدفًا في الشباك الخالية تمامًا.