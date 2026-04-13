فيديو: طرد ليساندرو مارتينيز بالبطاقة الحمراء لقيامه بشد شعر دومينيك كالفيرت-لوين، بينما يغضب مشجعو مانشستر يونايتد من القرار «الغبي» ضد ليدز

أثارت طبيعة البطاقة الحمراء التي حصل عليها مارتينيز موجة من الانتقادات من المشجعين والمحللين على حد سواء. وأعرب العديد من المشجعين عن استيائهم على مواقع التواصل الاجتماعي، واصفين تصرفات المدافع بـ«الغباء» و«الحماقة» بالنظر إلى الوضع الحرج الذي كان الفريق يمر به. واعتُبر قرار الإمساك بشعر كالفيرت-لوين مخاطرة غير ضرورية لم تترك للحكم خيارًا سوى طرده من الملعب مبكرًا.

"إنه تصرف غبي من مارتينيز، ولكن إذا كان هذا سيؤدي إلى بطاقة حمراء، فيجب حظر تسريحات الشعر الطويلة لأنه من الواضح أنه يحاول الإمساك بقميصه"، كتب @StevenDonovan02 على X.

قال @JacobHorsfall_: "تصرف غبي من مارتينيز". "أنا متأكد من أنه كان تصرفاً طبيعياً [كذا] لأنه فقد توازنه، لكن لماذا رفع يده إلى هذا الارتفاع في المقام الأول؟ خاصة مع البطاقات الحمراء التي رأيناها لهذا السبب بالذات هذا الموسم".

في الوقت نفسه، قال @AdamJoseph: "هذا قرار غبي من ليساندرو مارتينيز. سيؤدي دائمًا إلى بطاقة حمراء. لا يمكنك سحب شعر دومينيك كالفيرت-لوين. لقد اتخذت قرار الحكم نيابة عنه بمجرد قيامك بذلك. لا يهم مدى قوة السحب أو عدمها."

غاري نيفيل، الذي كان يعلق على المباراة، لم يكن متأثرًا أيضًا بأداء مانشستر يونايتد بشكل عام، قائلاً: "ليدز يستحق التقدم 2-0. إنهم الفريق الأفضل بفارق كبير."

وعن رد فعل مارتينيز على البطاقة الحمراء، قال نيفيل: "يبدو مارتينيز حائراً ومربكاً. لكن شد الشعر يؤدي إلى بطاقة حمراء هذه الأيام. كان يعلم ما يفعله."