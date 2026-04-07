فيديو: «شبح جوردي ألبا كان حاضراً!» - ليونيل ميسي يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب تمريرة خاطئة نادرة في آخر مباراة لفريق إنتر ميامي

أدى هذا المشهد الغريب إلى مقارنات فورية بشراكة ميسي الطويلة الأمد مع المدافع الإسباني المخضرم. ولخص المعلق الذي كان يغطي المباراة هذا الشعور بشكل مثالي، مازحاً بأن «شبح جوردي ألبا كان حاضراً هناك» عندما انزلقت الكرة إلى المساحة الخالية التي كان يشغلها الظهير في السابق. ألبّا، الذي قضى تسع سنوات حافلة بالبطولات مع ميسي في برشلونة قبل أن ينضم إليه في فلوريدا عام 2023، أعلن اعتزاله المهنية في نهاية العام الماضي. ومع ذلك، يبدو أن ما يقرب من عقد من التفاهم التخاطري بين الاثنين قد ترك لدى ميسي عادات يصعب التخلص منها في حقبة ما بعد ألبّا.