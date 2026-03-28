فيديو: شاهد هدفي فلوريان فيرتز الرائعين مع المنتخب الألماني، حيث تألق لاعب وسط ليفربول في مباراة مثيرة شهدت تسجيل سبعة أهداف ضد سويسرا

في مباراة شهدت تقلبات مستمرة منذ صافرة البداية، اعتمدت ألمانيا على البراعة الفردية لفيرتز للتغلب على المنتخب السويسري الذي أظهر صمودًا كبيرًا. تقدم أصحاب الأرض مبكرًا بهدف سجله دان ندوي، لكن رد ألمانيا جاء بقيادة فيرتز، الذي أرسل تمريرة عالية سمحت لجوناثان تاه بتسجيل هدف التعادل.

على الرغم من أن بريل إمبولو أعاد التقدم للسويسريين، إلا أن فيرتز لعب دور صانع الألعاب مرة أخرى في الوقت المحتسب بدل الضائع من الشوط الأول. أرسل تمريرة رائعة إلى سيرج غنابري، ليضمن لفريق يوليان ناجلسمان الدخول إلى غرفة الملابس بالتعادل 2-2 بعد شوط أول مثير.