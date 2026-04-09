فيديو: شاهد اللفتة الراقية التي قام بها لاعب خط وسط باريس سان جيرمان فيتينها، حيث «انتظر 20 دقيقة» لتبادل القمصان مع لاعب ليفربول الشاب تري نيوني

ورغم أن روحه الرياضية استحوذت على الأضواء بعد المباراة، إلا أن فيتينها كان بلا شك اللاعب الأكثر تأثيراً خلال الـ90 دقيقة. فقد سيطر لاعب الوسط على إيقاع المباراة، حيث أتم 133 تمريرة بنسبة دقة مذهلة بلغت 96 في المائة. وقد جعلت قدرته على التحكم في قلب الملعب ليفربول يركض وراء الظلال طوال معظم المباراة، مما وفر الأساس لباريس سان جيرمان لتأمين تقدم 2-0 في مباراة الذهاب. ومع ذلك، ظل مدرب باريس سان جيرمان لويس إنريكي مثاليًا في نظرته للأمور، حيث اعترف بأنه شعر "بالأسف" لأن فريقه لم يسجل المزيد من الأهداف ليحسم المباراة تمامًا. وعلى الرغم من الفرص الضائعة، يتوجه بطل الدوري الفرنسي إلى أنفيلد باعتباره المرشح الأوفر حظًا للتأهل إلى الدور نصف النهائي.