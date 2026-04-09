في لحظة جسدت الاحترام المتبادل بين نجوم الكرة المحترفين والجيل الصاعد، شوهد فيتينها وهو ينتظر على خط التماس لمدة 20 دقيقة لتبادل القمصان مع تري نيوني، اللاعب الشاب الواعد في ليفربول. وكان لاعب خط وسط باريس سان جيرمان قد وعد اللاعب البالغ من العمر 18 عامًا بقميصه أثناء احتدام مباراة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، وكان مصممًا على ألا يتوجه إلى غرفة الملابس دون الوفاء بهذا الوعد. وأظهرت لقطات التقطها الصحفي جوليان لورانس لاعب ولفرهامبتون السابق وهو يقف بصبر بينما كان لاعبو ليفربول البدلاء يكملون تدريباتهم البدنية بعد المباراة قبل أن يتبادل القمصان مع نيوني في النهاية.
فيديو: شاهد اللفتة الراقية التي قام بها لاعب خط وسط باريس سان جيرمان فيتينها، حيث «انتظر 20 دقيقة» لتبادل القمصان مع لاعب ليفربول الشاب تري نيوني
فيتينها يفي بوعده
السيطرة على أرض الملعب
ورغم أن روحه الرياضية استحوذت على الأضواء بعد المباراة، إلا أن فيتينها كان بلا شك اللاعب الأكثر تأثيراً خلال الـ90 دقيقة. فقد سيطر لاعب الوسط على إيقاع المباراة، حيث أتم 133 تمريرة بنسبة دقة مذهلة بلغت 96 في المائة. وقد جعلت قدرته على التحكم في قلب الملعب ليفربول يركض وراء الظلال طوال معظم المباراة، مما وفر الأساس لباريس سان جيرمان لتأمين تقدم 2-0 في مباراة الذهاب. ومع ذلك، ظل مدرب باريس سان جيرمان لويس إنريكي مثاليًا في نظرته للأمور، حيث اعترف بأنه شعر "بالأسف" لأن فريقه لم يسجل المزيد من الأهداف ليحسم المباراة تمامًا. وعلى الرغم من الفرص الضائعة، يتوجه بطل الدوري الفرنسي إلى أنفيلد باعتباره المرشح الأوفر حظًا للتأهل إلى الدور نصف النهائي.
الأنظار تتجه نحو مباراة الإياب في أنفيلد
ويُعد تبادل القمصان دليلاً على التقدير الكبير الذي يحظى به نيوني، حتى من قبل خصومه على أعلى مستويات اللعبة. بالنسبة لفيتينها، فإن هذه اللفتة تعزز سمعته كواحد من أكثر اللاعبين احترافية وتواضعاً في غرفة ملابس باريس سان جيرمان. وسيسعى الآن إلى تكرار أدائه الرائع عندما يلتقي الفريقان مجدداً على الأراضي الإنجليزية الأسبوع المقبل. ومن المتوقع أن تكون مباراة الإياب مواجهة حاسمة، حيث سيحتاج ليفربول إلى استحضار بعض من سحر أنفيلد الشهير للحفاظ على أحلامه الأوروبية حية.