أثار القائد ليونيل ميسي، وزملاؤه في المنتخب الأرجنتيني، لقطة أصبحت حديث الساعة، خلال مباراة إنجلترا، التي شهدت عودة راقصي التانجو في النتيجة، خلال اللحظات الأخيرة، ليضمن حامل اللقب مكانًا في نهائي كأس العالم 2026، للمرة الثانية على التوالي.
فيديو | تحمل "تعليمات" ركلات الترجيح .. زجاجة بيكفورد تثير الضحك بين ميسي ونجوم الأرجنتين!
الأرجنتين تقلب الطاولة
وكان الشوط الأول من مباراة الأرجنتين وإنجلترا، عبارة عن "صراعات بدنية"، بين اللاعبين، فيما سجل الشوط رقمًا قياسيًا سلبيًا، بأنه لأول مرة منذ عام 1966، لا يتم صناعة أي فرص على مدار أولى 30 دقيقة.
الأمر انقلب خلال الشوط الثاني، فبعدما ترجم منتخب إنجلترا تفوقه نسبيًا، بهدف أنتوني جوردون في الدقيقة 55، تحوّلت المباراة إلى "سيطرة" أرجنتينية، وضغط متواصل، شهد تألق الحارس جوردان بيكفورد في التصدي لأكثر من كرة، مع اصطدام كرة ماك أليستر في القائم.
وكعادته في الدقائق العشر الأخيرة، التي امتاز بها المنتخب الأرجنتيني في الأدوار الإقصائية من مبارياته بكأس العالم 2026، لعب القائد ليونيل ميسي، دورًا في قلب الطاولة على الأرجنتين، بعدما صنع تمريرتين حاسمتين، سجل منهما إنزو فيرنانديز ولاوتارو مارتينيز، هدفين في الدقيقتين 85 و90+2.
لاعبو الأرجنتين يعثرون على زجاجة بيكفورد
وأظهرت لقطات ما بعد المباراة، ليونيل ميسي وهو يفحص زجاجة جوردان بيكفورد، حارس مرمى منتخب إنجلترا، بعد صافرة النهاية، حيث قام أحد أعضاء الجهاز الفني للأرجنتين، بالتقاط الزجاجة من الملعب، وتسليمها إلى القائد.
الزجاجة كانت تحمل ورقة ملصقة على جانبها، تتمثل في ملاحظات بيكفورد حول ركلات الترجيح، فيما تم تمرير الزجاجة بين لاعبي المنتخب الأرجنتيني، وكان إنزو فيرنانديز من بين الذين شوهدوا وهم يضحكون بعد أن لاحظوا اسمهم بجانب الملاحظات التي توضح المكان المفضل لديهم لتسديد ركلات الجزاء وعاداتهم في التسديد.
وكان بيكفورد قد أعد معلومات تفصيلية للاعبي المنتخب الأرجنتيني، واتجاهات تسديد ركلات الترجيح، تحسبًا للوصول إليها، إلا أن "ريمونتادا" ميسي ورفاقه، جعلت هذه الملاحظات غير ضرورية.
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لا قيمة للتحضير دون ركلات الترجيح
وأظهر الفيديو ردود فعل لاعبي الأرجنتين على استعدادات بيكفورد، حيث بدا العديد من أعضاء الفريق مستمتعين وهم يطالعون التعليمات الملصقة على زجاجة حارس المرمى. وسرعان ما انتشرت اللقطات على مواقع التواصل الاجتماعي عقب فوز الأرجنتين، مما سلط الضوء على الاستعدادات التفصيلية التي قام بها حارس مرمى إنجلترا تحسبًا لركلات الترجيح المحتملة التي لم تحدث في نهاية المطاف.
واكتسب بيكفورد سمعة طيبة بفضل استعداداته المكثفة لركلات الترجيح طوال مسيرته الدولية. وقد لعبت أبحاثه في السابق دورًا رئيسًا في انتصارات إنجلترا في ركلات الترجيح، مما جعل الملاحظات المكتوبة على زجاجته جزءًا مألوفًا من روتينه في أيام المباريات. ومع ذلك، أدى انهيار إنجلترا في الدقائق الأخيرة إلى عدم الاستفادة من تلك الاستعدادات.
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الأرجنتين تسعى إلى الفوز بلقب كأس العالم مرة أخرى
وتوجه الأرجنتين أنظارها الآن إلى نهائي كأس العالم يوم الأحد ضد إسبانيا، حيث يسعى فريق ليونيل سكالوني إلى الفوز بلقب عالمي ثانٍ على التوالي. أما إنجلترا، فستضطر إلى التفكير في مباراة نصف النهائي التي بدا أنها كانت تحت سيطرتها قبل أن تفقد تفوقها في الدقائق الأخيرة. ومع ذلك، ستخوض إنجلترا مباراة ضد فرنسا يوم السبت للتنافس على المركز الثالث.
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