فيديو | "أليسون بيكر، هل أنت بخير؟" .. فيرمينو يعانق "أشباه" نجوم ليفربول في لقاء مضحك!

وقرر فيرمينو الانضمام إلى كتيبة النجوم العالميين الذين انتقلوا إلى دوري روشن السعودي، في صيف 2023، بعدما ترك إرثًا كبيرًا في ليفربول، حيث فاز بجميع الألقاب الممكنة مع الريدز.

وأمضى المهاجم البرازيلي عامين في صفوف الأهلي، ليجاوز نجومًا مثل رياض محرز وإدوارد ميندي وفرانك كيسييه، وآلان سان ماكسيمين، ورغم استبعاده من القائمة المحلية، في آخر 6 شهور من عقده، إلا أن فيرمينو قدم درسًا في الالتزام، عندما تألق مع الراقي في دوري أبطال آسيا للنخبة، ليلعب دورًا رئيسًا في التتويج باللقب، ويحمل جائزة أفضل لاعب في البطولة.

وانتقل فيرمينو - بعد ذلك - إلى صفوف السد، خلال الميركاتو الصيفي الماضي، حيث يلعب بجانب المدافع السابق في الدوري الإنجليزي، رومان سايس، في دوري نجوم قطر، الذي يضم عددًا من المشاهير، على غرار ماركو فيراتي، أليكساندر ميتروفيتش، جوليان دراكسلر، كريستوف بياتيك.