تبددت آمال برينتفورد في الوصول إلى ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لأول مرة منذ عام 1989 بشكل مذهل عندما انقلبت مغامرة واتارا الجريئة عليه. بعد تعادلمثير 2-2 بعد الوقت الإضافي، حيث سجل جارود بوين وإيغور تياجو هدفين لكل منهما لصالح نادييهما، حُسمت المباراة بركلات الترجيح المثيرة في ملعب لندن.

حاول مهاجم بوركينا فاسو أواتارا تسديدة جريئة على طريقة بانينكا، لكن محاولته تم صدها بسهولة من قبل ألفونس أريولا. كانت تلك هي التسديدة الوحيدة المفقودة في ركلات الترجيح، حيث فاز وست هام بنتيجة 5-3، مما جعل اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا يواجه انتقادات شديدة لقراره تحت الضغط.