فيديو| دي بول يسجل ويهدي احتفاله بطريقة خاصة إلى ميسي .. وإنتر ميامي يسقط ضد مونتيري

أثّر خبر وفاة خورخي ميسي عن عمر يناهز 68 عامًا بشكل عميق في كل من إنتر ميامي والمنتخب الأرجنتيني. فقد اضطر ميسي إلى مغادرة معسكر فريقه على وجه السرعة للاهتمام بشؤون عائلية.

ولم يُدرَج القائد البالغ من العمر 39 عامًا في قائمة اللاعبين لمباراة مونتيري في كأس الدوريات. وسافر النجم الأرجنتيني على الفور إلى مسقط رأسه ليكون بجانب إخوته ووالدته خلال فترة الحداد هذه. وقد قطع الرحلة بأسرع ما يمكن بعد تلقيه النبأ الحزين من مصحة سناتوريو سنترو في روزاريو.

وبعد تسجيله هدف التقدم لإنتر، تجاوز دي بول الاحتفال التقليدي، مفضّلًا بدلًا من ذلك توجيه رسالة أخوّة ومواساة إلى قائده. وجاء الهدف من لعبة جماعية بدأها البرازيلي المخضرم كاسيميرو، الذي وجد دي بول عند حافة منطقة الجزاء. ولم يتردد الأرجنتيني، إذ أطلق تسديدة دقيقة سكنت الشباك ليصبح النتيجة 1-0. وبعد التسجيل مباشرة، خلع دي بول قميصه ليكشف أنه كان يرتدي تحته قميص ليونيل ميسي الشهير الذي يحمل الرقم 10.

غير أن إنتر اضطر إلى الاعتراف بصلابة منافسه، الذي تمكّن من قلب نتيجة المباراة وإلحاق الهزيمة بفريق ميامي بنتيجة 2-1.