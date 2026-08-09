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Inter Miami CF v CF Monterrey - Leagues Cup Phase OneGetty Images Sport
Donny Afroni

ترجمه

فيديو| دي بول يسجل ويهدي احتفاله بطريقة خاصة إلى ميسي .. وإنتر ميامي يسقط ضد مونتيري

ليونيل ميسي
رودريجو دي بول
إنتر ميامي
مونتيري
كأس الدوريات الأمريكية

والد ميسي رحل السبت عن عالمنا

أنتج رودريجو دي بول لحظة سحرية داخل الملعب ولفتة مؤثرة خارجه خلال مواجهة إنتر ميامي الأخيرة أمام مونتيري في بطولة كأس الدوريات.

واستغل لاعب الوسط لحظة تسجيله ليبعث برسالة دعم قوية إلى صديقه المقرب وزميله ليونيل ميسي خلال فترة صعبة يمر بها الفائز بجائزة الكرة الذهبية ثماني مرات.

  • تكريم خاص في ملعب تشيس ستاديوم

    أثّر خبر وفاة خورخي ميسي عن عمر يناهز 68 عامًا بشكل عميق في كل من إنتر ميامي والمنتخب الأرجنتيني. فقد اضطر ميسي إلى مغادرة معسكر فريقه على وجه السرعة للاهتمام بشؤون عائلية.

    ولم يُدرَج القائد البالغ من العمر 39 عامًا في قائمة اللاعبين لمباراة مونتيري في كأس الدوريات. وسافر النجم الأرجنتيني على الفور إلى مسقط رأسه ليكون بجانب إخوته ووالدته خلال فترة الحداد هذه. وقد قطع الرحلة بأسرع ما يمكن بعد تلقيه النبأ الحزين من مصحة سناتوريو سنترو في روزاريو.

    وبعد تسجيله هدف التقدم لإنتر، تجاوز دي بول الاحتفال التقليدي، مفضّلًا بدلًا من ذلك توجيه رسالة أخوّة ومواساة إلى قائده. وجاء الهدف من لعبة جماعية بدأها البرازيلي المخضرم كاسيميرو، الذي وجد دي بول عند حافة منطقة الجزاء. ولم يتردد الأرجنتيني، إذ أطلق تسديدة دقيقة سكنت الشباك ليصبح النتيجة 1-0. وبعد التسجيل مباشرة، خلع دي بول قميصه ليكشف أنه كان يرتدي تحته قميص ليونيل ميسي الشهير الذي يحمل الرقم 10.

    غير أن إنتر اضطر إلى الاعتراف بصلابة منافسه، الذي تمكّن من قلب نتيجة المباراة وإلحاق الهزيمة بفريق ميامي بنتيجة 2-1.

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  • خسارة مأساوية لعائلة ميسي

    توفي خورخي يوم الجمعة في مدينته روزاريو بعد فترة طويلة من المعاناة مع المرض. وعاد ميسي، برفقة زوجته وأطفاله، إلى الأرجنتين يوم السبت لتوديع والده وتقديم الدعم لوالدته سيليا كوتشيتيني وأشقائه في هذا الوقت العصيب للغاية بالنسبة للعائلة.

    وجاء تأكيد الخبر عبر بيان مؤثر من نادي نيولز أولد بويز، النادي الذي بدأ منه ليونيل مسيرته والذي كان خورخي مشجعاً له طوال حياته. وأعرب النادي عن حزنه العميق، مشيداً بالدور الحيوي الذي لعبه خورخي في مسيرة الفائز بثماني جوائز للكرة الذهبية. وفي حين لم يُكشف رسمياً عن السبب المحدد للوفاة، فمن المفهوم أنه كان تحت الرعاية الطبية لعدة أشهر مع تدهور حالته.

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  • Jorge MessiGetty Images

    إرث خلف الكواليس

    لم يكن خورخي مجرد والدٍ لليونيل، بل كان مهندس الإمبراطورية التجارية والبنية المهنية التي مكّنت ابنه من التركيز بالكامل على كرة القدم. فمنذ الأيام الأولى حين تفاوض على عقد ليونيل الأول مع برشلونة على منديل ورقي، وصولًا إلى إدارة انتقالاته البارزة في مراحل لاحقة من مسيرته، ظل خورخي الشخصية الأكثر ثقة في دائرة اللاعب المقربة. وسيُشعر بغيابه بعمق، ليس من عائلته فحسب، بل من المجتمع الرياضي بأكمله الذي شهد تلك الشراكة بين الأب وابنه.

    وفي الوقت الذي يأخذ فيه ميسي إجازة ليكون إلى جانب أحبائه في روساريو، بدأت عبارات التأبين تنهال من مختلف أنحاء العالم. فقد أرسل زملاء سابقون وأندية منافسة وهيئات كروية رسائل عزاء إلى عائلة ميسي.

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إنتر ميامي
إنتر ميامي
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كلوب ليون
ليون
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مونتيري
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