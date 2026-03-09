فيديو: دفعة قوية لبايرن ميونيخ مع عودة هاري كين للتدريبات قبل مباراة دوري أبطال أوروبا ضد أتالانتا

في حين أن عودة كين إلى التدريبات هي الخبر الرئيسي، يجب على كومباني أن يقرر ما إذا كان سيعيد لاعبه المفضل مباشرة إلى التشكيلة الأساسية أو سيستخدمه من على مقاعد البدلاء. وقد أدى نيكولاس جاكسون، اللاعب المعار من تشيلسي، دوره بفعالية خلال عطلة نهاية الأسبوع، حيث سجل هدفًا ليثبت أن الفريق يتمتع بعمق، لكن مرحلة دوري أبطال أوروبا تتطلب مستوى مختلفًا من الدقة في إنهاء الهجمات. من المرجح أن يراجع الطاقم الطبي رد فعل كين على حصة التدريب يوم الاثنين قبل تقديم التشكيلة النهائية للفريق في بيرغامو.