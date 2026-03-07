أثبت الإسباني البالغ من العمر 37 عامًا أن الإتقان الفني لا يحده تاريخ انتهاء صلاحية خلال المباراة التي أقيمت على ملعب أليانز. في الدقيقة 34، سدد ماتا كرة ثابتة بقدمه اليسرى التي انحرفت بشكل مثالي عن القائم الداخلي.

بدا أن الفوز قد ضمن النقاط عندما أحدث البديل تشارلز ندوكا تأثيرًا فوريًا. دخل المهاجم الملعب في الدقيقة 69، وسجل هدفًا في أول مشاركة له، مضاعفًا تقدم الضيوف وإسكات جماهير الفريق المضيف.

لكن الزخم تغير بشكل دراماتيكي في غضون 120 ثانية فقط، حيث رفض أصحاب الأرض قبول الهزيمة. أشعل أبوستولوس ستاماتيلوبولوس شرارة العودة في الدقيقة 73 بتسديدة دقيقة. وسادت حالة من النشوة بعد دقيقتين فقط عندما سجل زميله الجديد أحمد أرسلان أول أهدافه مع النادي. أدت هذه الثنائية السريعة إلى تعادل النتيجة 2-2، وحولت ما بدا أنه بعد ظهر مريح لفريق ماتا إلى صراع يائس على نقطة واحدة أمام جماهير الفريق المضيف المتجددة.