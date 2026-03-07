Goal.com
فيديو: خوان ماتا يفعلها مرة أخرى! اللاعب المخضرم السابق في مانشستر يونايتد وتشيلسي يسجل هدفاً رائعاً من ركلة حرة لميلبورن فيكتوري

عاد نجم مانشستر يونايتد وتشيلسي السابق خوان ماتا بالزمن إلى الوراء بضربة حرة مذهلة لصالح ملبورن فيكتوري يوم السبت. على الرغم من تألق الإسباني الفردي، إلا أن انهيار فريقه في الدقائق الأخيرة أدى إلى خسارة تقدمه بهدفين في مباراة محمومة بالدوري الأسترالي.

  • الفائز بكأس العالم يعود بالزمن إلى الوراء

    أثبت الإسباني البالغ من العمر 37 عامًا أن الإتقان الفني لا يحده تاريخ انتهاء صلاحية خلال المباراة التي أقيمت على ملعب أليانز. في الدقيقة 34، سدد ماتا كرة ثابتة بقدمه اليسرى التي انحرفت بشكل مثالي عن القائم الداخلي.

    بدا أن الفوز قد ضمن النقاط عندما أحدث البديل تشارلز ندوكا تأثيرًا فوريًا. دخل المهاجم الملعب في الدقيقة 69، وسجل هدفًا في أول مشاركة له، مضاعفًا تقدم الضيوف وإسكات جماهير الفريق المضيف.

    لكن الزخم تغير بشكل دراماتيكي في غضون 120 ثانية فقط، حيث رفض أصحاب الأرض قبول الهزيمة. أشعل أبوستولوس ستاماتيلوبولوس شرارة العودة في الدقيقة 73 بتسديدة دقيقة. وسادت حالة من النشوة بعد دقيقتين فقط عندما سجل زميله الجديد أحمد أرسلان أول أهدافه مع النادي. أدت هذه الثنائية السريعة إلى تعادل النتيجة 2-2، وحولت ما بدا أنه بعد ظهر مريح لفريق ماتا إلى صراع يائس على نقطة واحدة أمام جماهير الفريق المضيف المتجددة.

  • شاهد ركلة حرة رائعة من ماتا

  • الدرجة دائمة بالنسبة للأيقونة الإسبانية

    على الرغم من التعادل، كان الأضواء مسلطة على براعة ماتا الفردية. أصبح اللاعب المخضرم البالغ من العمر 37 عامًا محورًا لصورة الدوري الأسترالي على الصعيد العالمي، وتبرر اللحظات الرائعة مثل هذه الإثارة التي أحاطت بوصوله إلى أستراليا.

    كما نشر زميله السابق في مانشستر يونايتد، برونو فرنانديز، مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر فيه هو وهاري ماجواير يشاهدان ركلة ماتا الحرة. وكتب: "عرفنا من تلك اللحظة أنه لن يخطئ".

    وفي حديثه بعد المباراة، أرسل ماتا تحياته إلى زملائه السابقين وقال إنه يأمل أن يسجل برونو هدفًا مشابهًا قريبًا.

  • ليست المرة الأولى التي تصنع فيها لحظة مشرقة

    قبل ركلة الجزاء الحرة، كان ماتا قد أبهر فرنانديز بالفعل. في فوز فيكتوري 3-1 على ملبورن سيتي في أواخر الشهر الماضي، سجل الإسباني هدفين، أحدهما من مسافة بعيدة. ونشر قائد مانشستر يونايتد لاحقًا رد فعله على وسائل التواصل الاجتماعي، وكتب: "خوان ماتا، يا له من لاعب!"

