فيديو: جيرمين ديفو يُظهر معرفته الواسعة بأفضل الهدافين في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يتذكر بشكل مثير للإعجاب العدد الدقيق لأهداف فرانك لامبارد في لعبة "أكثر أم أقل"

في حديثه مع موقع GOAL خلال حفل توزيع جوائز لندن لكرة القدم، الذي أقيم بالتعاون مع مؤسسة Willow، خاض ديفو تحديًا صعبًا في مسابقة أسئلة حول الدوري الإنجليزي الممتاز. طُلب من اللاعب الدولي الإنجليزي السابق، الذي سجل 162 هدفاً في البطولة، أن يخمن ما إذا كان عدد أهداف العديد من الأساطير أعلى أم أقل من إجمالي أهدافه. وعندما سُئل عن أوين، أجاب المهاجم على الفور: "150، أقل". ثم حدد بشكل صحيح أن روبن فان بيرسي سجل أهدافاً أقل منه. ومع ذلك، عندما تم ذكر فاولر، أظهر دقة مذهلة بقوله: "163، هدف واحد أكثر مني".