فيديو: جيرمين ديفو يُظهر معرفته الواسعة بأفضل الهدافين في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يتذكر بشكل مثير للإعجاب العدد الدقيق لأهداف فرانك لامبارد في لعبة "أكثر أم أقل"
ديفو يلعب في مركز أعلى أو أدنى
في حديثه مع موقع GOAL خلال حفل توزيع جوائز لندن لكرة القدم، الذي أقيم بالتعاون مع مؤسسة Willow، خاض ديفو تحديًا صعبًا في مسابقة أسئلة حول الدوري الإنجليزي الممتاز. طُلب من اللاعب الدولي الإنجليزي السابق، الذي سجل 162 هدفاً في البطولة، أن يخمن ما إذا كان عدد أهداف العديد من الأساطير أعلى أم أقل من إجمالي أهدافه. وعندما سُئل عن أوين، أجاب المهاجم على الفور: "150، أقل". ثم حدد بشكل صحيح أن روبن فان بيرسي سجل أهدافاً أقل منه. ومع ذلك، عندما تم ذكر فاولر، أظهر دقة مذهلة بقوله: "163، هدف واحد أكثر مني".
لامبارد في الصميم
واصل المهاجم المتميز سلسلة إنجازاته المثيرة للإعجاب مع تقدم المباراة. فقد توقع بدقة أن بطل ليستر سيتي جيمي فاردي ونجم مانشستر يونايتد تيدي شيرينغهام يحتلان مرتبة أدنى منه في الترتيب التاريخي. وجاءت اللحظة الأبرز في المقابلة عندما أشار المذيع إلى أسطورة تشيلسي لامبارد. ودون أي تردد، أعلن ديفو بثقة: «أعلى، في المرتبة 177». واختتم هذا الجزء الرائع من المقابلة بالإشارة بشكل صحيح إلى أن أيقونة نيوكاسل يونايتد كول يحتل مرتبة أعلى في هذه القائمة المرموقة، مما يثبت أنه يعرف سجلات الأرقام القياسية عن ظهر قلب.
مسيرة تهديفية أسطورية
ديفو هو مهاجم مشهور عُرف بحدسه التهديفي المذهل طوال مسيرته الحافلة. وقد ترك بصمته الأكبر مع توتنهام هوتسبير، حيث سجل 143 هدفاً في 363 مباراة وفاز بكأس الرابطة الإنجليزية عام 2008. كما شملت مسيرته فترات حافلة بالأهداف مع وست هام، وسندرلاند، وبورتسموث، وبورنموث، وتورونتو. في وقت لاحق من مسيرته، أظهر ديفو مستواه المتميز بالانضمام إلى رينجرز، حيث سجل 32 هدفاً في 74 مباراة، وحصد لقب الدوري الاسكتلندي في موسم 2020/2021 قبل أن يعود في النهاية إلى سندرلاند ويتقاعد في عام 2022.
نخبة الدوري الإنجليزي الممتاز
في السياق الأوسع لتاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، يحتل ديفو مكانة مرموقة ضمن قائمة أفضل 10 هدافين على مر التاريخ برصيد 162 هدفاً. ولا يزال آلان شيرر يتصدر القائمة برصيد لا يُقهر يبلغ 260 هدفاً، يليه هاري كين برصيد 213 هدفاً، ثم واين روني برصيد 208 أهداف. يحتل محمد صلاح حالياً المرتبة الأولى بين اللاعبين النشطين في الدوري برصيد 191 هدفاً، بعد أن تجاوز بالفعل كول برصيد 187 هدفاً وسيرجيو أغويرو برصيد 184 هدفاً. ومع وجود لامبارد برصيد 177 هدفاً، وتييري هنري برصيد 175 هدفاً، وفاولر برصيد 163 هدفاً، تمثل هذه القائمة قمة المهاجمين العظماء في إنجلترا.