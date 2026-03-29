فيديو: جيرارد بيكيه يضع كريستيانو رونالدو قبل ليونيل ميسي باعتباره أكثر لاعب كرة قدم مجتهدًا

وفي معرض حديثه عن سنوات تكوينهما في أكاديمية برشلونة، استذكر بيكيه الدمار الشامل الذي كان ميسي يسببه في كرة القدم للشباب. «بدأت اللعب معه عندما كنت في الثالثة عشرة من عمري، وكان مذهلاً. كنا نفوز بالمباريات بنتائج 15-0 و20-0، وكان يسجل الكثير من الأهداف"، كما يتذكر. "كانت هناك تساؤلات حول طوله، لأنه كان قصير القامة جدًا. على عكس رونالدو، الذي كان قويًا ويمتلك مهارات عالية. كما كان يلعب كجناح وليس كمهاجم. خلال مسيرته، كان يعرف المركز الذي يمكنه أن يكون فيه أكثر تأثيرًا، ويسجل الكثير من الأهداف".