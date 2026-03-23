أحمد فرهود

فيديو | جون دوران يستقبل سؤالًا غريبًا عن كريستيانو رونالدو بـ"ضحكة ورد فعل ساخر مع زميله"

ماذا فعل جون دوران؟!..

تلقى الكولومبي جون دوران، مهاجم نادي النصر "المعار" إلى زينيت سانت بطرسبرج الروسي، سؤالًا مفاجئًا عن الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو.

دوران زامل رونالدو، في صفوف فريق النصر الأول لكرة القدم؛ وذلك في الفترة من يناير إلى يونيو 2025، قبل الخروج "معارًا" إلى فنربخشه التركي ثم زينيت.

    سؤال "غريب" عن كريستيانو رونالدو!

    وفي هذا السياق.. انتشر مقطع فيديو للكولومبي جون دوران؛ وهو يتلقى سؤال عن "اللاعب الأفضل بين الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو وزمليه الحالي في نادي زينيت سانت بطرسبرج الروسي أليكسندر سوبوليف؟!"

    واستقبل دوران هذا السؤال، بشكلٍ ساخر للغاية؛ حيث أخذ يضحك، قبل أن يطلب من سوبوليف القدوم.

    وناشد المهاجم الكولومبي زميله في زينت، بالاستماع إلى هذا السؤال الغريب؛ قبل أن يتركه النجم الروسي، ويُغادر.

  • جون دوران يصف هذا السؤال بـ"كلمتين"

    لم ينتهِ الأمر هُنا.. الكولومبي جون دوران، مهاجم نادي النصر "المعار" إلى زينيت سانت بطرسبرج؛ وجّه رسالة إلى الشخص الذي سأله عن "الأفضل بين الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو والمهاجم الروسي أليكسندر سوبوليف".

    ووصف دوران هذا السؤال، بأنه "ليس جيد" على الإطلاق؛ قبل أن يُغادر بدوره.

    وأثناء مغادرة دوران، ظهر صوت نفس الشخص؛ وهو يقول "لديّ المزيد"، إلا أن دوران لم يعطِ له أي اهتمام.


    شائعة كريستيانو رونالدو مع جون دوران!

    المهاجم الكولومبي جون دوران لعب في صفوف نادي النصر، في الفترة من يناير إلى يونيو 2025؛ حيث تعاقد معه العملاق السعودي وقتها، قادمًا من أستون فيلا الإنجليزي.

    صفقة التعاقد مع دوران، كلفت خزينة النصر مبلغًا ماليًا يُقدر بـ77 مليون يورو، بالإضافة إلى 13 مليونًا متغيّرات، وبعقدٍ لمدة 5 سنوات ونصف حتى 30 يونيو 2030.

    ولم يحقق المهاجم الكولومبي النجاح الكبير في صفوف الفريق النصراوي؛ حيث سجل 12 هدفًا في 18 مباراة، قبل أن تتم إعارته إلى نادي فنربخشه التركي.

    وطوال فترة لعبه مع النصر؛ قيل إن الاسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو لا يشعر بالراحه بجانبه فوق أرضية المستطيل الأخضر، وهو من طلب الاستغناء عنه.

    ورغم نفي دوران هذا الأمر؛ إلا أن الشائعات بشأن طلب رونالدو الاستغناء عن المهاجم الكولومبي، لم تنتهِ أبدًا.

    أرقام جون دوران مع فنربخشه وزينيت

    كما ذكرنا.. أعار نادي النصر مهاجمه الكولومبي جون دوران، إلى العملاق التركي فنربخشه؛ وذلك في صيف عام 2025، ولمدة موسم رياضي واحد فقط.

    فترة دوران مع فنربخشه، كانت مليئة بالمشاكل والإصابات، ما أثر على مستواه الفني؛ حيث سجل 5 أهداف مع صناعة 3 آخرين، خلال 21 مباراة رسمية.

    واتفق فنربخشه مع النصر، على قطع إعارة المهاجم الكولومبي؛ مع إرساله إلى نادي زينيت سانت بطرسبرج، لمدة 6 أشهر حتى 30 يونيو 2026.

    ومنذ الانضمام إلى زينيت.. سجل جون دوران هدفين فقط، خلال 6 مباريات شارك فيها مع الفريق الأول لكرة القدم، حتى الآن.