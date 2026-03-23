فيديو | جون دوران يستقبل سؤالًا غريبًا عن كريستيانو رونالدو بـ"ضحكة ورد فعل ساخر مع زميله"

المهاجم الكولومبي جون دوران لعب في صفوف نادي النصر، في الفترة من يناير إلى يونيو 2025؛ حيث تعاقد معه العملاق السعودي وقتها، قادمًا من أستون فيلا الإنجليزي.
صفقة التعاقد مع دوران، كلفت خزينة النصر مبلغًا ماليًا يُقدر بـ77 مليون يورو، بالإضافة إلى 13 مليونًا متغيّرات، وبعقدٍ لمدة 5 سنوات ونصف حتى 30 يونيو 2030.
ولم يحقق المهاجم الكولومبي النجاح الكبير في صفوف الفريق النصراوي؛ حيث سجل 12 هدفًا في 18 مباراة، قبل أن تتم إعارته إلى نادي فنربخشه التركي.
وطوال فترة لعبه مع النصر؛ قيل إن الاسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو لا يشعر بالراحه بجانبه فوق أرضية المستطيل الأخضر، وهو من طلب الاستغناء عنه.
ورغم نفي دوران هذا الأمر؛ إلا أن الشائعات بشأن طلب رونالدو الاستغناء عن المهاجم الكولومبي، لم تنتهِ أبدًا.