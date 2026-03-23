فيديو: جود بيلينغهام يجري مقابلة باللغة الإسبانية بشكل مثير للإعجاب لمدة دقيقتين تقريبًا، حيث يتحدث نجم ريال مدريد عن عودته بعد الإصابة

ورغم أن الفريق واجه العديد من المشكلات البدنية، فقد سلط الضوء على المساهمات الهائلة التي قدمها فينيسيوس جونيور وفيديريكو فالفيردي، قائلاً: "إنهما رائعان. في الأوقات الصعبة، يجد هذان اللاعبان دائماً طريقة للتقدم ومساعدة الفريق. خلال الفترات التي عانينا فيها من إصابات عديدة، كانا دائماً عوناً للفريق. فيدي هو مثال رائع على الروح المعنوية، وفيني هو مثال على كيفية النهوض من الأوقات الصعبة. ما يفعلانه الآن أمر لا يصدق". كما تطرق إلى القوة الفريدة لمشجعي الفريق المضيف: "كانت الأجواء رائعة. المشجعون في أمسيات مثل هذه دائمًا ما يكونون رائعين. هذه الأجواء تساعدنا كثيرًا، ولهذا السبب يكون جهد الفريق عاليًا للغاية. خاصة في مباريات الديربي، أو ضد مانشستر سيتي، يشعر جميع اللاعبين حقًا بدعم المشجعين عندما يكونون هنا في البرنابيو".