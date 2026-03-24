ترجمه
فيديو: «بيليه هو الملك!» - مهاجم برينتفورد إيغور تياغو يختار بين أساطير كرة القدم البرازيلية عبر العصور
صعود سريع إلى صفوف المنتخب البرازيلي
في حديثه مع موقع «GOAL» خلال حفل توزيع جوائز لندن لكرة القدم، الذي أقيم بالتعاون مع مؤسسة «ويلو»، بدا تياجو في حالة من الاسترخاء رغم الضغط الهائل الذي يثقل كاهله حالياً. فقد تلقى المهاجم رسمياً أول استدعاء له للمنتخب البرازيلي من المدرب كارلو أنشيلوتي في 17 مارس، وهو اختيار جاء بمثابة مكافأة مستحقة لأدائه الاستثنائي على الصعيد المحلي. منذ وصوله من فريق لودوجوريتس البلغاري، أظهر تياجو مرونة ملحوظة في التغلب على مشاكل الإصابة المبكرة في غرب لندن ليصبح أحد أكثر المهاجمين دقة في أوروبا. هذا الموسم، قاد هجوم برينتفورد بمزيج من القوة والدقة، وسجل 22 هدفاً ومرر تمريرة حاسمة واحدة في 33 مباراة فقط في جميع المسابقات.
شاهد المقطع
بيليه يتوج باللقب
خلال تحدي "هذا أم ذاك" السريع، طُلب من تياجو أن يتنقل بين التسلسل الهرمي المعقد لأساطير كرة القدم البرازيلية. وفضل المهاجم في البداية نيمار على رونالدينيو، واختار رونالدو نازاريو على ريفالدو، قبل أن يختار الأسطورة غارينشا على كاكا.
وفي الجولات التنافسية التالية، مال إلى نيمار بدلاً من رونالدو وفضل بيليه على روماريو، ليضع في النهاية الفائز بثلاث بطولات كأس العالم في مواجهة أكثر الأسماء شهرة في العصر الحديث. وعندما وصلت المسابقة إلى مراحلها النهائية، اختار تياجو بيليه بدلاً من غارينشا، قبل أن يصدر حكمه النهائي عندما وُضع بيليه في مواجهة نيمار. وقال: "بيليه. بيليه هو الملك".
- (C)Getty Images
تجربة صعبة في الولايات المتحدة الأمريكية
يواجه مهاجم برينتفورد الآن اختبارًا حقيقيًا لمهاراته خلال فترة التوقف الدولية في الولايات المتحدة، حيث من المقرر أن تلتقي البرازيل بفرق قوية مثل فرنسا وكرواتيا. وتشكل هذه المباريات الودية منصة مثالية لثياغو لترجمة أدائه المتميز مع ناديه إلى الساحة العالمية، مع الاندماج مع لاعبين مبدعين مثل فينيسيوس جونيور. وإذا تمكن من الحفاظ على معدل تسجيله الدقيق أمام دفاعات أوروبية من الطراز الرفيع، فمن المرجح أن يعزز مكانته كلاعب أساسي في خطط أنشيلوتي مع اشتداد المنافسة على بطاقة التأهل إلى كأس العالم 2026.