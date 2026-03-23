ترجمه
فيديو: بيب جوارديولا يعيش لحظة مؤثرة مع ابنته ماريا بعد فوز مانشستر سيتي بنهائي كأس كاراباو
عناق تاريخي في ويمبلي
حصد مانشستر سيتي لقب كأس كاراباو يوم الأحد، بعد أن سجل الشاب نيكو أورايلي ثنائية حاسمة قادت الفريق للفوز على منافسه في الدوري الإنجليزي الممتاز، أرسنال. وبينما شوهد غوارديولا في البداية وهو يحتفل بفرح غامر مع طاقمه الفني، ظهرت أبرز صور ذلك المساء عندما انضمت إليه على أرض الملعب ابنته الكبرى، ماريا. وقد استطاعت هذه المؤثرة البالغة من العمر 25 عامًا، والتي تضم حسابها على إنستغرام ما يقرب من 900 ألف متابع، أن تلتقط الجانب الأكثر حنانًا من شخصية مدرب مانشستر سيتي الذي عادةً ما يتسم بالحدة. كان هذا الفوز مهمًا بشكل خاص لغوارديولا، حيث كان فوزه الخامس في هذه المسابقة، مما جعله يتفوق على أساطير مثل السير أليكس فيرجسون وجوزيه مورينيو.
شاهد المقطع
لمس قلوب المشجعين
بينما ركز غوارديولا تعليقاته بعد المباراة على الجهد الجماعي لفريقه، سرعان ما غمرت ردود الفعل مواقع التواصل الاجتماعي إزاء مقطع الفيديو الذي انتشر على نطاق واسع عن لم شمل عائلته، مما أدى إلى موجة من التعبيرات العاطفية على الإنترنت.
قال أحد المشجعين: "أشعر بعاطفة شديدة"، بينما أضاف آخر: "الدموع في عيني". ولاحظ مشجع ثالث: "تدمع عيني عندما أرى هذا القدر من الحب بين الأب وابنته"، بينما وصف آخر اللحظة ببساطة بأنها "مؤثرة للغاية".
- AFP
الاستمداد من القوة في خضم التغييرات الشخصية
يأتي هذا العرض العاطفي في فترة تحولية يمر بها غوارديولا خارج الملعب، عقب انفصاله المثير للجدل عن زوجته كريستينا سيرا العام الماضي، بعد زواج دام 10 سنوات. ومع عودة سيرا إلى برشلونة لإدارة أعمالها التجارية، اضطر بيب إلى التعامل مع مرحلة انتقالية صعبة على الصعيد الشخصي، مع الحفاظ في الوقت نفسه على سعي النادي الحثيث نحو الفوز بالألقاب. وبعد فوزه الأخير بكأس كاراباو الذي حطم الأرقام القياسية، يأمل مدرب مانشستر سيتي الآن في إضافة المزيد من الألقاب في الفترة المتبقية من الموسم، حيث لا يزال الفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي ولقب الدوري الإنجليزي الممتاز هدفين أساسيين له.