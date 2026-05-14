ترجمه
فيديو: «بوكايو واحد منا وهذا هو الأهم» - ساكا يرد على الرسالة «الجميلة» التي كتبها أحد مشجعي أرسنال
- AFP
"بوكايو ساكا هو واحد منا" - مشجع يكتب رسالة مؤثرة لنجم أرسنال
وجاء في الرسالة: "بوكايو ساكا. ماذا يمكنني أن أقول لم يُقال من قبل؟ بوكايو ساكا ليس مجرد اسم في التشكيلة، بل هو من يجعل جماهير "نورث بانك" تقف على أقدامها. حركة الكتف، واللمسة الأخيرة. الأمل المتخفي في هيئة جناح.
"إنه السبب الذي يجعل أطفال شمال لندن يقطعون إلى الداخل بقدمهم اليسرى ويؤمنون فعلاً. الرجل الذي يضحك عند راية الركنية، متقدماً 3-0 على ريال مدريد، كأنه مشجع على أرض الملعب. بوكايو ساكا هو واحد منا.
"رغم كل شيء، الركلات، الضغط، التوقعات، بوكايو هو الفرح، المرونة والأمل. هذه الرحلة تعني شيئاً. تعني أن الأطفال الصغار لديهم دليل على أن الحلم يتحقق. بوكايو واحد منا، وبالنسبة لمشجع أرسنال، هذا هو كل شيء."
"واو" - شاهد ساكا وهو يقرأ رسالة من أحد المشجعين
رد فعل ساكا بعد «تلقيه حب الجماهير»
ينتمي ساكا إلى أرسنال منذ أن كان في السابعة من عمره، حيث تدرج عبر أكاديمية «هيل إند» الشهيرة التابعة للنادي ليصل إلى دوره الحالي كلاعب أساسي في الفريق الأول، وقائد، ومفضل الجماهير. ورداً على سؤال من مقدم بودكاست «بيست مود أون» أديبايو أكينفينوا حول شعوره عند قراءة كلمات رسالة أحد المشجعين، أجاب اللاعب البالغ من العمر 24 عاماً: «واو. شكرًا لك. هذا جميل. هذا مشجع حقيقي لأرسنال، أستطيع أن أقول ذلك من بعض الأشياء التي يقولها.
"بعض اللحظات التي قضيناها معًا، لم أكن أعلم بها، لكن من الواضح أنها كانت تعني له الكثير. بالنسبة لي، هذا لطيف. من الجميل قراءة أشياء كهذه، وتلقي الحب من الناس."
