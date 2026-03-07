فيديو: إيفان توني يقدم تكريمًا لفينيسيوس جونيور بأداء رقصة السامبا مع احتفاله برفع علم الزاوية بعد تسجيله هدفًا آخر لصالح الأهلي

هذا الفوز يمنح الأهلي فارقًا ضئيلًا بفارق نقطة واحدة في صدارة الترتيب، على الرغم من أن الضغط من الخلف لا يزال هائلاً. حافظ الهلال على وتيرته بفضل الأداء الرائع لكريم بنزيمة، الذي سجل هدفين في الفوز 4-0 على النجمة. في الوقت نفسه، لدى نادي النصر بقيادة كريستيانو رونالدو فرصة لتجاوز فريق توني إذا تمكن من تحقيق الفوز على نيوم. يبدو أن السباق على اللقب سيكون أحد أكثر السباقات تنافسية في تاريخ الدوري.

يدرك توني تمامًا أن المهمة لم تنته بعد، على الرغم من مشاهد الفرح التي أعقبت فوز فريقه في الديربي. وقال توني لموقع الدوري الرسمي: "كنا نعلم أن المباراة ستكون صعبة؛ إنه يوم الديربي وعلينا أن نحافظ على لون جدة الأخضر". "لقد سمعتم ذلك هنا اليوم؛ كان المشجعون هم اللاعب الثاني عشر على أرض الملعب. لقد ساعدونا على تجاوز هذه المباراة، وإذا استمروا في دعمنا طوال الموسم بهذه الطريقة، فسنتمكن من تحقيق شيء مميز".