فيديو: إيفان توني يقدم تكريمًا لفينيسيوس جونيور بأداء رقصة السامبا مع احتفاله برفع علم الزاوية بعد تسجيله هدفًا آخر لصالح الأهلي
احتفل بحركات الرقص المميزة لفينيسيوس
بعد تسجيله الهدف، ركض توني نحو علم الزاوية ليؤدي رقصة مميزة، مما دفع المراقبين إلى مقارنته على الفور بنجم ريال مدريد فينيسيوس جونيور. يشتهر البرازيلي باحتفالاته الإيقاعية عند علم الزاوية، وقد أضفت رقصة توني لمسة من روح السامبا إلى ملعب ألينما. وبهذا الفوز، يتقدم الأهلي بفارق نقطة واحدة على النصر والهلال في سباق محموم على اللقب.
تصاعد حدة المنافسة على اللقب في القمة
هذا الفوز يمنح الأهلي فارقًا ضئيلًا بفارق نقطة واحدة في صدارة الترتيب، على الرغم من أن الضغط من الخلف لا يزال هائلاً. حافظ الهلال على وتيرته بفضل الأداء الرائع لكريم بنزيمة، الذي سجل هدفين في الفوز 4-0 على النجمة. في الوقت نفسه، لدى نادي النصر بقيادة كريستيانو رونالدو فرصة لتجاوز فريق توني إذا تمكن من تحقيق الفوز على نيوم. يبدو أن السباق على اللقب سيكون أحد أكثر السباقات تنافسية في تاريخ الدوري.
يدرك توني تمامًا أن المهمة لم تنته بعد، على الرغم من مشاهد الفرح التي أعقبت فوز فريقه في الديربي. وقال توني لموقع الدوري الرسمي: "كنا نعلم أن المباراة ستكون صعبة؛ إنه يوم الديربي وعلينا أن نحافظ على لون جدة الأخضر". "لقد سمعتم ذلك هنا اليوم؛ كان المشجعون هم اللاعب الثاني عشر على أرض الملعب. لقد ساعدونا على تجاوز هذه المباراة، وإذا استمروا في دعمنا طوال الموسم بهذه الطريقة، فسنتمكن من تحقيق شيء مميز".
السعي وراء الأرقام القياسية والأحذية الذهبية
هدف توني ضد الاتحاد يرفع رصيده إلى 24 هدفًا هذا الموسم، مما يعزز صدارته في سباق الحذاء الذهبي. يتصدر توني الآن هذا الترتيب بفارق هدفين عن جوليان كوينونيس من القصية، وثلاثة أهداف عن رونالدو. مع اقتراب الصيف، يظل توني مركزًا على الصورة الأكبر المتمثلة في الفوز بالألقاب المحلية والحصول على التقدير الدولي. إذا استمر في هذا المستوى من الأداء، فمن المرجح أن تصبح الاحتفالات - غير العادية أو غير ذلك - مشهدًا متكررًا للغاية في الأسابيع المقبلة.