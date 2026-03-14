فيديو: إيبيريتشي إيزي يبدو سعيداً للغاية ومتأثراً بلقاء نجم أرسنال بأسطورة كرة القدم البرازيلية روماريو

لكن أسطورة كرة القدم البرازيلية، البالغ من العمر 60 عامًا والذي يشغل حاليًا منصب عضو مجلس الشيوخ عن ولاية ريو دي جانيرو، لم يكن في لندن كولني لمجرد الاستمتاع بالأجواء. فخلال زيارته للعاصمة، شوهد وهو يجري مقابلة مع مهاجم آرسنال غابرييل جيسوس، الذي يعمل حالياً على استعادة لياقته البدنية الكاملة استعداداً للمرحلة الأخيرة من الموسم. وقد أضفى وجود روماريو أجواءً مبهجة على ملعب التدريب، في الوقت الذي يستعد فيه الفريق لمواجهة ضغوط السباق على اللقب. وبالنسبة لجيسوس على وجه التحديد، فإن قضاء الوقت مع مواطن له بهذه المكانة يمكن أن يكون مصدر تحفيز له في المباريات المتبقية.