فيديو: إنزو فرنانديز يغضب بشدة من فيليب يورجنسن ويهاجم حارس مرمى تشيلسي بسبب خطأه الفادح الذي أدى إلى هزيمة باريس سان جيرمان

تحطمت طموحات تشيلسي في دوري أبطال أوروبا في ليلة من المعاناة الذاتية في باريس، لكن الصورة الأكثر بقاءً في الأذهان لم تكن النتيجة، بل الحرب الأهلية التي اندلعت على أرض الملعب. فقد فقد فرنانديز أعصابه تمامًا مع الحارس يورغنسن بعد سلسلة من الأخطاء الفادحة التي منحت باريس سان جيرمان تقدمًا كبيرًا بنتيجة 5-2 في مباراة الذهاب من دور الـ16.

يبدو أن الخطأ الأول للاعب الدولي الدنماركي هو ما أغضب فرنانديز أكثر، حيث كان لدى يورغنسن العديد من الخيارات على الجانبين الأيمن والأيسر، لكنه اختار بدلاً من ذلك تمريرة محفوفة بالمخاطر عبر الوسط، والتي اعترضها برادلي باركولا. بعد لحظات، سدد فيتينا الكرة فوق يورغنسن ووضع باريس سان جيرمان في المقدمة 3-2، حيث التقطت الكاميرات صورة الفائز بكأس العالم الأرجنتيني وهو يصرخ في حارس مرماه، ويلوح بذراعيه في إحباط.