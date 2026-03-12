Goal.com
فيديو: إنزو فرنانديز يغضب بشدة من فيليب يورجنسن ويهاجم حارس مرمى تشيلسي بسبب خطأه الفادح الذي أدى إلى هزيمة باريس سان جيرمان

تصاعدت التوترات الداخلية في ملعب بارك دي برانس عندما هاجم إنزو فرنانديز زميله فيليب يورجنسن خلال ليلة فوضوية في دوري أبطال أوروبا. غضب لاعب الوسط الأرجنتيني بعد أن أهدت أخطاء توزيع الكرة من الحارس باريس سان جيرمان تقدمًا كبيرًا.

    تحطمت طموحات تشيلسي في دوري أبطال أوروبا في ليلة من المعاناة الذاتية في باريس، لكن الصورة الأكثر بقاءً في الأذهان لم تكن النتيجة، بل الحرب الأهلية التي اندلعت على أرض الملعب. فقد فقد فرنانديز أعصابه تمامًا مع الحارس يورغنسن بعد سلسلة من الأخطاء الفادحة التي منحت باريس سان جيرمان تقدمًا كبيرًا بنتيجة 5-2 في مباراة الذهاب من دور الـ16.

    يبدو أن الخطأ الأول للاعب الدولي الدنماركي هو ما أغضب فرنانديز أكثر، حيث كان لدى يورغنسن العديد من الخيارات على الجانبين الأيمن والأيسر، لكنه اختار بدلاً من ذلك تمريرة محفوفة بالمخاطر عبر الوسط، والتي اعترضها برادلي باركولا. بعد لحظات، سدد فيتينا الكرة فوق يورغنسن ووضع باريس سان جيرمان في المقدمة 3-2، حيث التقطت الكاميرات صورة الفائز بكأس العالم الأرجنتيني وهو يصرخ في حارس مرماه، ويلوح بذراعيه في إحباط.

    بعد المباراة، رفض مدرب تشيلسي ليام روزينيور إلقاء اللوم على حارس المرمى الشاب، على الرغم من الخطأ الفادح الذي ارتكبه وأدى إلى الهزيمة الساحقة.

    وقال روزينيور، وفقًا لما نقلته صحيفة "ذا غارديان": "اللاعبون يرتكبون أخطاء. فيليب ليس الأول، وهذا جزء من كرة القدم. الفضل يعود له، فقد اعترف بخطئه في غرفة الملابس. أنا أرتكب أخطاء. الجميع يرتكبون أخطاء. أحيانًا تكون هذه الأخطاء مكلفة. هذه واحدة من تلك اللحظات. ما علينا فعله من أجل روب وفيليب وجميع اللاعبين هو أن نعتني ببعضنا البعض. هذا اختبار كبير لشخصيتنا".

    صداع الاختيار لروزينيور

    النتيجة 5-2 تضع روزينيور أمام تحدٍ كبير في مباراة الإياب على ملعب ستامفورد بريدج. بالإضافة إلى التعديلات التكتيكية اللازمة لتعويض فارق ثلاثة أهداف، يواجه المدرب الآن معضلة كبيرة فيما يتعلق باختيار الحارس الأول. بعد الخلاف العلني وانخفاض الثقة، يبقى السؤال حول ما إذا كان يورغنسن سيحتفظ بمكانه في مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز القادمة.

    قبل المواجهة الحاسمة مع باريس سان جيرمان الأسبوع المقبل، يواجه تشيلسي نيوكاسل في سعيه لإنهاء الموسم في المراكز الأربعة الأولى وسط منافسة شديدة من فرق مثل مانشستر يونايتد وأستون فيلا وليفربول.

