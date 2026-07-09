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Morocco fans 2018Getty Images
محمد سعيد

فيديو | أطلقها إمام مسجد في ألمانيا .. أغرب دعوة لتجمع جماهير المغرب من أجل مشاهدة مباراة فرنسا!

المغرب
فرنسا ضد المغرب
فرنسا
كأس العالم

جماهير أسود أطلس تنقسم بين مؤيد ومعارض

تحتشد جماهير المغرب في مدرجات ملعب "جيليت فوكسبورو" وخلف الشاشات في جميع أنحاء العالم، من أجل متابعة مباراة أسود أطلس المرتقبة أمام فرنسا في ربع نهائي كأس العالم 2026.

واعتادت الجماهير دعم منتخبات بلادها سوء في الملعب أو المقاهي وأماكن تجمعات الجماهير، لكن هوس الجماهير بمنتخب بلادها وصل إلى مرحلة مثيرة للجدل، حيث انتقلت تجمعات مشاهدة لقاء فرنسا إلى مكان غير متوقع هذا المرة.

  • ماذا حدث؟

     في واحدة من أغرب الدعوات لمشاهدة مباريات كرة القدم، فوجئت الجماهير المغربية بمقطع فيديو منتشر لأحد المسؤولين عن مسجد في ألمانيا، يدعو الجماهير للتجمع ومشاهدة المباراة في ساحة المسجد!

    المقطع أثار جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يستعرض المتحدث – على الأرجح هو إمام الجامع- ساحة المسجد ومعلق بأحد جدرانها شاشة تليفزيون ضخمة، وقال في حديثه للجماهير المغربية في ألمانيا: "يوم الخميس سنتابع مباراة المغرب نظيره الفرنسي، أهلًا وسهلًا بالجميع ونرحب بكم لمتابعة هذه المقابلة في مسجد بدر".


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    جدل كبير حول مكان التجمع

    انتشر المقطع على صفحات المشجعين كالنار في الهشيم، وانقسم الجمهور بين مؤيد ومعارض فمنهم من عارض الفكرة تمامًا، ورأى أن المسجد يجب أن يكون له احترام كدور عبادة مقدسة وليس مكانًا لمشاهدة مباريات كرة القدم، وآخرون رأوا أنها فرصة لتجمع الجماهير في مكان واحد ودعم المنتخب العربي الوحيد في البطولة.

    ويحمل المنتخب المغربي الآن راية العرب وأفريقيا بمفرده في دور الثمانية، وذلك بعدما ودع المنتخب المصري البطولة من دور الـ16 على يد الأرجنتين "حامل اللقب" بالخسارة بنتيجة (2-3)، في مباراة أقميت الثلاثاء الماضي وشهدت جدلًا تحكيميًا كبيرًا.

  • مشوار المغرب نحو ربع النهائي

    منتخب المغرب يدخل المباراة بهدف واحد وهو الفوز ولا بديل عنه من أجل تكرار إنجازه التاريخي في نسخة 2022، عندما نجح في بلوغ المربع الذهبي واحتلال المركز الرابع.

    ونجح منتخب المغرب في تحقيق مسيرة مميزة في نسخة 2026، حيث احتل وصافة مجموعته بالفوز على هايتي واسكتلندا بعد أن تعادل مع البرازيل، وفي دور الـ32 استطاع أن يقهر المنتخب الهولندي العريق، حيث فاز عليه بركلات الترجيح بعد مباراة ماراثونية انتهت بالتعادل (1-1)، قبل أن يحسمها أسود أطلس في النهاية بفضل تألق الحارس ياسين بونو.

    وفي دور الـ16 حقق أسود أطلس نتيجة مثالية، بالفوز العريض على منتخب كندا، أحد الدول الثلاث المضيفة للبطولة، بنتيجة (3-0)، ليعبر إلى ربع النهائي بأداء مميز.

    وتمثل مواجهة فرنسا أصعب اختبار للمغرب، حيث يأمل رجال المدرب محمد وهبي في خطف بطاقة العبور للمربع الذهبي، وكذلك لديهم أمل آخر في الثأر من الديوك، بعدما حرمهم كيليان مبابي ورفاقه في نسخة 2022 من بلوغ النهائي بفوز قاسٍ بنتيجة (2-0).

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  • Kylian Mbappe France 2026 World Cup goalGetty

    ديوك فرنسا ترعب المنافسين

    في المقابل، يعتبر المنتخب الفرنسي أحد أقوى المرشحين للقب، حيث يأمل في إقصاء أسود الأطلس ومواصلة مشواره نحو النهائي الثالث على التوالي في كأس العالم، حيث حقق اللقب في 2018 على حساب كرواتيا وخسر أمام الأرجنتين في نهائي نسخة قطر 2022 بركلات الترجيح.

    مسيرة المنتخب الفرنسي في البطولة حتى الآن، تعتبر بمثابة كارت رعب لجميع المنافسين حيث حقق المصنف الأول عالميًا 3 انتصارات في مرحلة المجموعات، على حساب السنغال والعراق والنرويج لينهي مجموعته في الصدارة وبالعلامة الكاملة.

    ولم يجد ديوك فرنسا أي معاناة في الفوز على منتخب السويد بدور الـ32، في مباراة حسمها الأزرق بثلاثية نظيفة عبر كيليان مبابي "هدفين" وبرادلي باركولا، قبل أن يحسم مبابي أيضًا الفوز خلال مباراة دور الـ16 على حساب منتخب باراجواي العنيد، بعدما سجل هدفًا يتيمًا كان كافيًا لضمان مقعد في الدور ربع النهائي.

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