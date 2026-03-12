فيديو: أنطونيو روديجر يرقص في سيارته ويضرب بوقها بينما يمنع المشجعون المبتهجون نجم ريال مدريد من مغادرة ملعب برنابيو بعد فوز مانشستر سيتي

على أرض الملعب، كانت هذه الفوز بمثابة إعلان نوايا من العملاق الإسباني، الذي خطا خطوة كبيرة نحو الدور ربع النهائي. بعد صافرة النهاية، أشاد زميله ترينت ألكسندر-أرنولد بأداء الفريق، قائلاً لشبكة TNT Sports إنها كانت "أداءً رائعاً" أثبت مرونتهم. وقال: "لا يهم ما هي الإصابات التي تعرضنا لها"، مشيرًا إلى أنهم نجحوا في إسكات أولئك الذين "توقعوا أن نتعرض لهزيمة ساحقة الليلة".

على الرغم من الفارق بثلاثة أهداف والأجواء الاحتفالية، يدرك رجال ألفارو أربيلوا أن المهمة لم تنتهِ بعد. ستتطلب مباراة الإياب في مانشستر نفس المستوى من التركيز والكثافة التي يظهرها روديجر في كل مرة يخطو فيها على العشب. ستكون قدرة المدافع على التحول من مهرج مرح خارج الملعب إلى لاعب مخيف داخله أمرًا حيويًا، حيث يسعى ريال مدريد للدفاع عن تقدمه في إنجلترا.