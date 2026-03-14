ترجمه
فيديو: أشلي كول يصف كايل ووكر بأنه أحد أفضل الظهيرين في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما يصرح أسطورة تشيلسي بتواضع أن آندي روبرتسون أفضل منه
يُقيِّم كول روبرتسون بدرجة أعلى منه
في المقابلة التي أجراها موقع GOAL خلال حفل توزيع جوائز لندن لكرة القدم، بالتعاون مع مؤسسة Willow Foundation، طُرح على كول عدد من المدافعين ليختار من بينهم من يتأهل أو يُستبعد في نظام تصفيات خروج المغلوب. وعندما وقع الاختيار على اسمه في مواجهة آندي روبرتسون، اختار كول لاعب ليفربول، بينما اختار ووكر على حساب المدافع السابق لمانشستر يونايتد غاري نيفيل. كما شارك في التصويت لاعبون مثل باتريس إيفرا وجون آرني ريسي وبرانيسلاف إيفانوفيتش، لتتوج في النهاية ووكر بالفوز.
شاهد المقطع
نعمة مخفية لبرنلي
اتخذ ووكر قرارًا بإنهاء مسيرته معمنتخب «الأسود الثلاثة»، ليختتم مسيرته الدولية برصيد 96 مباراة دولية. وفي الوقت الذي يحتفي فيه عالم كرة القدم بأسره بإرثه، يظل سكوت باركر، مدرب بيرنلي، يحاول استيعاب خبر اعتزال مدافعه النجم للمنتخب الوطني. وسارع باركر إلى تسليط الضوء على التأثير الذي أحدثه ووكر على الساحة الدولية، مشيرًا إلى أن غيابه سيشكل تغييرًا كبيرًا للمنتخب. وقال باركر، وفقاً لما نقلته صحيفة"بيرنلي إكسبريس": "مساهمته في الدوري الإنجليزي الممتاز لا تزال قائمة. لكن ما قدمه لإنجلترا كان رائعاً للغاية. عدد المباريات الدولية التي خاضها، ومستوى الأداء الذي قدمه، والبطولات التي شارك فيها... لقد كان حقاً نقطة محورية رئيسية لنا كدولة".
يعتقد مدرب "الكلاريتس" أن هذا القرار سيكون بمثابة نعمة خفية لآمال بيرنلي في البقاء، حيث سيسمح لـ ووكر بالحفاظ على طاقته خلال فترات التجمعات الدولية المرهقة. وفي معرض حديثه عن قرار اللاعب بالتراجع، أضاف باركر: "لقد رأينا الموهبة التي يمتلكها على مدار سنوات عديدة، لكنه قرر اتخاذ هذا القرار بشكل واضح، ونحن نباركه تمامًا. شعر أن هذا هو القرار الذي يريد اتخاذه، وهو يمنحه بعض الوقت الآن خلال فترات التوقف الدولية، ونأمل أن يساعدنا ذلك أيضًا."
- Getty
لا يزال مستقبل ووكر محل تساؤل
يمتد عقد ووكر في تورف مور حتى صيف عام 2027، مما يعني أنه لا يزال أمامه الكثير ليقدمه لمساعدة النادي في تجاوز التحديات الحالية. ومع تزايد التكهنات حول ما قد يحدث إذا فشل بيرنلي في تجنب الهبوط، يؤكد باركر أنه «كان يعتقد» أن الظهير الأيمن السابق لتوتنهام سيبقى في النادي، حتى في حالة الهبوط.