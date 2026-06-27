فيديو | أشاد بـ"مباراة الفخر".. ترجمة خاطئة تورط نجم منتخب مصر عقب مواجهة إيران في كأس العالم!

شهدت المنطقة المختلطة عقب المواجهة المثيرة التي جمعت بين منتخبي مصر وإيران في مدينة سياتل الأمريكية، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2026، واقعة غريبة بطلها محمود صابر.

ووفقًا لمقطع فيديو متداول يوثق المقابلات الإعلامية، وجهت إحدى الصحفيات الناطقات باللغة الإنجليزية سؤالًا للاعب عقب انتهاء اللقاء الذي حسمه التعادل الإيجابي بهدف لمثله، تستفسر فيه عن رأيه في إطلاق مسمى "مباراة الفخر" على اللقاء.

وتدخل المترجم لنقل السؤال إلى صابر باللغة العربية، لكن دون توضيح الأبعاد المتعلقة بدعم مجتمع المثليين التي يحملها هذا المصطلح، مما دفع اللاعب للإجابة بعفوية شديدة مشيدًا بالأمر، قبل أن يتدخل الحاضرون لتصحيح هذا الخطأ الفادح وتوضيح الصورة كاملة له.