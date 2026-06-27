تسبب خطأ في الترجمة خلال المقابلات الإعلامية لمباراة مصر وإيران في موقف محرج للاعب محمود صابر، بعدما أشاد بـ"مباراة الفخر" قبل أن يتدارك الموقف سريعًا.
فيديو | أشاد بـ"مباراة الفخر".. ترجمة خاطئة تورط نجم منتخب مصر عقب مواجهة إيران في كأس العالم!
خطأ ترجمة يورط لاعب الفراعنة
شهدت المنطقة المختلطة عقب المواجهة المثيرة التي جمعت بين منتخبي مصر وإيران في مدينة سياتل الأمريكية، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2026، واقعة غريبة بطلها محمود صابر.
ووفقًا لمقطع فيديو متداول يوثق المقابلات الإعلامية، وجهت إحدى الصحفيات الناطقات باللغة الإنجليزية سؤالًا للاعب عقب انتهاء اللقاء الذي حسمه التعادل الإيجابي بهدف لمثله، تستفسر فيه عن رأيه في إطلاق مسمى "مباراة الفخر" على اللقاء.
وتدخل المترجم لنقل السؤال إلى صابر باللغة العربية، لكن دون توضيح الأبعاد المتعلقة بدعم مجتمع المثليين التي يحملها هذا المصطلح، مما دفع اللاعب للإجابة بعفوية شديدة مشيدًا بالأمر، قبل أن يتدخل الحاضرون لتصحيح هذا الخطأ الفادح وتوضيح الصورة كاملة له.
تدارك سريع ورفض قاطع
استفسرت الصحفية بالإنجليزية قائلة: "أنا فقط أتساءل عن أفكارك بشأن حقيقة أن هذا كان تجمعًا للفخر، ماذا ما رأيك في ذلك؟". وبسبب الترجمة الحرفية التي نقلت السؤال: "ما رأيك في مباراة اليوم، كانت مباراة الفخر، ما رأيك؟"، أجاب صابر بكل حماس: "طبعًا دي أحسن حاجة (بالطبع هذا أفضل شيء)". لكن سرعان ما تدخل أحد الحاضرين لتنبيه اللاعب للمقصد الحقيقي من السؤال، موضحًا له أن عبارة "مباراة الفخر" لا يقصد منها الإشادة بالمباراة بل تشير إلى معاني أخرى (المتعلقة بدعم مجتمع المثليين). وبمجرد استيعاب صابر للموقف، تراجع فورًا عن إجابته الأولى، رافضًا التعليق تمامًا، وقال بحسم: "لا علاقة لي، لا أتحدث في هذا الأمر"، لينهي بذلك أي جدل قد يثيره هذا الخطأ غير المقصود.
فيفا يرضخ لمطالب مصر وإيران
جاءت هذه الواقعة في ظل توترات سبقت المواجهة، حيث حاولت اللجنة المحلية المنظمة في سياتل إطلاق مسمى "مباراة الفخر" على اللقاء، وهو ما قوبل برفض قاطع، حيث ألغى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أي أنشطة أو فعاليات ترويجية مرتبطة بدعم مجتمع المثليين ضمن البرنامج الرسمي للمباراة. وأكد الاتحاد الإيراني في بيان رسمي أن مصر وإيران، كدولتين مسلمتين، ترفضان هذه الأنشطة لمخالفتها القيم الدينية والثقافية المشتركة. ورغم السماح بحمل الأعلام وفقًا لمدونة السلوك، رضخ "فيفا" للمطالب المشتركة، مؤكدًا أن المبادرة لا تمثله، وأن اللقاء سيقام دون أي احتفالات رسمية داخل الملعب تحمل هذا الوصف المثير للجدل.
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ماذا ينتظر الفراعنة بعد التأهل؟
على الصعيد الرياضي، انتهت المواجهة بتعادل إيجابي بهدف لمثله، حيث سجل صابر هدف التقدم مبكرًا في الدقيقة الخامسة، قبل أن يغادر الملعب مع نهاية الشوط الأول. وبهذه النتيجة، نجح المنتخب المصري في التأهل رسميًا كوصيف للمجموعة السابعة. ويستعد الفراعنة لضرب موعد حاسم مع منتخب أستراليا في دور الـ32 يوم الجمعة المقبل، في مسعى لمواصلة المشوار المونديالي المتميز.
في المقابل، أنهى المنتخب الإيراني المجموعة في المركز الثالث برصيد 3 نقاط من 3 تعادلات أمام الفراعنة وبلجيكا (المتصدر) ونيوزيلندا (الأخير)، وها هو في انتظار انتهاء دور المجموعات، على أمل خطف أحد المقاعد الثمانية ضمن أفضل الثوالث المتأهلين للأدوار الإقصائية.