فيديو: أبطال الخمسين هدفاً! هاري كين ومحمد صلاح يصلان إلى 50 هدفاً في دوري أبطال أوروبا، بينما يعزز نجوم بايرن ميونيخ وليفربول إرثهم الأوروبي
كين يقود بايرن إلى فوز سهل على أتالانتا
بالنسبة لكين، جاء هذا الإنجاز التاريخي خلال مباراة بايرن ميونيخ الحاسمة في دور الـ16 ضد أتالانتا. فقد افتتح التسجيل في الشوط الأول بتحويل ركلة جزاء، ليرفع رصيده التهديفي في البطولات الأوروبية إلى 49 هدفاً. ثم أظهر بالضبط سبب اعتباره أحد أفضل المهاجمين في عالم كرة القدم، حيث أظهر غريزة المهاجم المتميز. بعد استلامه الكرة داخل منطقة الجزاء المزدحمة، نفذ كين دوراناً رائعاً وسريعاً كالبرق ترك دفاع أتالانتا عاجزاً تماماً. وقبل أن يتمكن الحارس من تثبيت قدميه، أطلق المهاجم تسديدة قوية لا يمكن إيقافها في شباك المرمى، مسجلاً هدفه الخمسين في دوري أبطال أوروبا بطريقة مذهلة.
سجل لينارت كارل ولويس دياز هدفين لاحقاً في المباراة، ليمنحا بايرن ميونيخ الفوز 4-1 في تلك الليلة و10-2 في مجموع المباراتين. وستكون المحطة التالية لرجال فينسنت كومباني هي مباراة ربع النهائي أمام ريال مدريد الذي خرج للتو من المنافسة بعد إقصاء مانشستر سيتي.
صلاح يحقق إنجازاً تاريخياً في معركة أنفيلد
وفي ملعب أنفيلد، حرص صلاح على ألا يغيب عن الأضواء، حيث سجل هدفه الخمسين بضربة رائعة تحمل بصمته المميزة ضد غالطة سراي. في الدقيقة 61، وبينما كان ليفربول يتقدم بنتيجة 4-1 في مجموع المباراتين، أخذ «الملك المصري» زمام الأمور بيده. استلم صلاح الكرة على حافة منطقة الجزاء، وانطلق على الفور نحو الدفاع التركي المتراجع. بحركة سريعة من كتفه، نقل الكرة إلى قدمه اليسرى المفضلة، وغير الزاوية بشكل مثالي، وسدد كرة رائعة لا يمكن إيقافها في الزاوية البعيدة.
كانت هذه نهاية كلاسيكية من صلاح، وعوضت عن إضاعته لركلة الجزاء في وقت سابق، حيث سعى ليفربول للسيطرة على المباراة بعد خسارته في مباراة الذهاب. توج هدف صلاح أمسية فريق أنفيلد، الذي فاز بنتيجة 4-1 في مجموع المباراتين ليتأهل لمواجهة باريس سان جيرمان في ربع النهائي.
كين وصلاح يدخلان قائمة العشرة الأوائل
وبعد أن تجاوز كل من كين وصلاح حاجز الـ50 هدفاً، سيسعى كلاهما إلى الصعود إلى مراكز أعلى في قائمة أفضل الهدافين في تاريخ دوري أبطال أوروبا. ويحتلان حالياً المركز العاشر في قائمة أفضل الهدافين في تاريخ دوري أبطال أوروبا، متعادلين مع تييري هنري. ويأتي رود فان نيستلروي، برصيد 56 هدفاً، في المركز الذي يسبقهما، بينما يمتلك توماس مولر وإرلينغ هالاند 57 هدفاً.
