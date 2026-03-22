فيديو: اندلاع مشاجرات خارج ملعب سانت جيمس بارك في مشاهد مشينة قبل انطلاق ديربي تاين-وير بين نيوكاسل وسندرلاند
استقبال عدائي لساندرلاند في ملعب سانت جيمس بارك
استمتع فريق «القطط السوداء» بمباراة لا تُنسى في أول لقاء له مع جاره من شمال شرق البلاد في شهر ديسمبر الماضي، حيث حسم هدف ذاتي من نيك وولتيميد تلك المباراة التي شهدت صراعاً شديداً في «ستاديوم أوف لايت».
كان فريق إدي هاو يخطط للانتقام عند استقباله فريق سندرلاند في تاينسايد. وقد استقبلت حافلة الفريق الزائر استقبالاً عدائياً عند وصولها إلى الملعب الشهير. أراد مشجعو الفريق المضيف أن يجعلوا هذه المناسبة مخيفة قدر الإمكان.
كانت أجواء العنف تخيم على المكان، بينما حاولت الشرطة الحفاظ على الهدوء، واندلعت مشاجرات بين مجموعات من المشجعين مع استمرار العد التنازلي لبدء المباراة. وأسفرت بعض هذه المشاجرات عن وقوع إصابات.
شاهد اندلاع المشاجرات في يوم ديربي تاين-وير
يحتاج الأشخاص الذين وقعوا في الاشتباكات إلى رعاية طبية
ونشر لوك إدواردز من صحيفة «التلغراف» على مواقع التواصل الاجتماعي صورًا لتلك المشاهد البشعة، قائلاً: «اندلعت اشتباكات بالقرب من ملعب سانت جيمس بارك. فقد انفصلت مجموعات صغيرة من مشجعي سندرلاند عن الحراسة الشرطية وسارت عبر تجمع كبير من مشجعي نيوكاسل. وكما كان متوقعًا، تعرضوا للهجوم».
وأضاف كريغ هوب من صحيفة "ذا ميرور"، في الوقت الذي احتاج فيه بعض من وقعوا في الاشتباكات إلى رعاية طبية: "اشتباكات خارج ملعب سانت جيمس بارك. بدا أحد المشجعين في حالة سيئة. تم إجراء الإنعاش القلبي الرئوي له قبل نقله. الوضع ليس جيداً".
وفقًا لصحيفة "ديلي ميل": "سافر غالبية مشجعي سندرلاند من محطة قطار نيوكاسل إلى الملعب برفقة الشرطة، حيث قامت قوات نورثمبريا بعمل جيد إلى حد كبير في الفصل بين مجموعتي المشجعين.
"بينما تجمع مشجعو نيوكاسل خارج فندق ساندمان، الذي يقع خارج الملعب مباشرةً، تمكنت المجموعة الأولى من مشجعي سندرلاند من المرور دون مشاكل، على الرغم من إلقاء العلب والزجاجات عليهم. ومع ذلك، لم يحالف الحظ المجموعة الثانية من المشجعين بعد أن كشفوا عن علم سندرلاند أثناء مرورهم، حيث تعرضوا للضرب باللكمات وإلقاء المقذوفات."
سندرلاند في مأمن ونيوكاسل يسعى للتأهل إلى المسابقات الأوروبية
دخل سندرلاند مباراته مع نيوكاسل بعد أن حقق علامة الأربعين نقطة الأسطورية التي تضمن تاريخياً البقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز. وقد استمتع الفريق بعودة لا تُنسى إلى الدرجة الأولى بعد غياب دام ثماني سنوات.
لا يزال فريق "المغاريب" - الذي انتهت مغامرته في دوري أبطال أوروبا لموسم 2025-2026 على يد عملاق الدوري الإسباني برشلونة في دور الـ16 - يأمل في الصعود إلى المراكز السبعة الأولى هذا الموسم والتأهل للمشاركة في المزيد من المسابقات الأوروبية.