فيديو: الكاميرا تلتقط رد فعل جود بيلينغهام المذهول على ثلاثية فيديريكو فالفيردي في فوز ريال مدريد على مانشستر سيتي

قدم ريال مدريد أداءً أوروبياً رائعاً مساء الأربعاء، حيث سحق مانشستر سيتي 3-0 في ملعب سانتياغو برنابيو. على الرغم من غياب لاعبين رئيسيين مثل كيليان مبابي وبيلينغهام بسبب الإصابات، إلا أن فريق ألفارو أربيلوا تقدم بفارق كبير قبل نهاية الشوط الأول.

كانت هذه ليلة فيديريكو فالفيردي. افتتح لاعب الوسط البالغ من العمر 27 عامًا التسجيل بتحويل تمريرة طويلة من تيبو كورتوا قبل أن يضاعف النتيجة بعد سبع دقائق فقط. ثم سجل هدفه الثالث في المباراة قبل ثلاث دقائق من نهاية الشوط الأول، ليضمن تقدم الفريق الأبيض بثلاثة أهداف في الشوط الثاني.

خلال الاستراحة، شوهد بيلينغهام وهو يشاهد الهدف على شاشة كبيرة من مقعده في المدرجات. بدا لاعب خط وسط إنجلترا مصدومًا تمامًا، وفمه مفتوحًا وهو يشاهد الهدف. لم يكن بيلينغهام وحده، بل كان مبابي، الذي كان يشاهد المباراة من المدرجات أيضًا، قد أبدى رد فعل متحمسًا بعد أن سجل فالفيردي ثلاثية في المباراة.