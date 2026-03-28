قرر نجوم منتخب السنغال، توجيه تحدٍّ صراخ لقرار لجنة الاستئناف في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، والتحذيرات المغربية حول الاحتفال بكأس أمم إفريقيا 2025، بعد قرار سحب البطولة من أسود التيرانجا.
فيديو | ضربوا بتحذيرات المغرب عرض الحائط .. السنغال تحتفل بكأس أمم إفريقيا في فرنسا!
سحب البطولة من السنغال
وقررت لجنة الاستئناف في الكاف، في 17 مارس الجاري، اعتبار منتخب السنغال خاسرًا في نهائي كأس أمم إفريقيا 2025، بنتيجة (0-3)، وإعلان المنتخب المغربي متوجًا باللقب.
وكان المنتخب السنغالي قد توج بكأس الأمم الإفريقية من قلب ميدان الأمير مولاي عبد الله بالرباط، بعد الفوز على المغرب بهدف نظيف، في مباراة شهدت أحداثًا جدلية، حول اعتراض لاعبي أسود التيرانجا، على قرارات الحكم، ما دفعهم لمغادرة أرض الملعب.
جاء ذلك بعد قرار الحكم باحتساب ركلة جزاء للمغرب في آخر دقائق الوقت الأصلي، إلا أن المنتخب السنغالي عاد إلى أرض الميدان، قبل أن ينفذ براهيم دياز، الركلة برعونة، لم يجد معها الحارس إدوارد ميندي صعوبة في الإمساك بها، فيما وقع باب جايي على هدف الفوز في الدقيقة 94.
وتبعًا للانسحاب الذي أجراه لاعبو السنغال، فقد أقرت لجنة الاستئناف بأن هذا السلوك يندرج ضمن نطاق المادتين 82 و84 من لوائح البطولة، ليتم قبول احتجاج الجامعة المغربية، واعتبار أسود التيرانجا مهزومين في النهائي.
ورغم ذلك، إلا أن السنغال رفضت تسلم الكأس، وقرر الاتحاد المحلي تقديم طعن إلى محكيم التحكيم الرياضي الدولية، ضد قرار تجريده من اللقب.
احتفال بالكأس في الملعب
الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، بل إن ملعب فرنسا الدولي، شهد سلوكًا بمثابة "التحدي" من قبل منتخب السنغال، حيث دخلوا أرض الملعب، قبل مباراة بيرو الودية، فيما كان خاليدو كوليبالي، نجم الهلال، حاملًا لكأس أمم إفريقيا.
وكان الاتحاد السنغالي قد كشف عن برنامج للاحتفال بالتتويج بـ"كان 2025"، قبل مواجهة بيرو، فضلًا عن تنظيم احتفالية قبل أيام، بسير حافلة مكشوفة تحمل اللاعبين ومعهم كأس البطولة.
- Getty
النجمة الثانية
واستمرارًا لمسلسل التحدي، فإن المنتخب السنغالي خاض مواجهة بيرو "الودية"، مرتديًا قميصًا جديدًا يحمل نجمتين، في إشارة للقبي كأس أمم إفريقيا، اللذين توج بهما في نسختي 2021 و2025.
وسادت حالة من الجدل، خلال الفترة الماضية، حول عدم إضافة النجمة الثانية في قميص السنغال، ليرد الاتحاد المحلي بقوله إن إنتاج القمصان الجديدة التي تم الكشف عنها في وقت سابق، وتحمل نجمة واحدة، قد بدأ في أغسطس 2025، من قِبل الشركة المصنعة للقميص، أي قبل المشاركة في البطولة، وعقب التتويج باللقب، حالت المواعيد النهائية للتصنيع والقيود المتعلقة بالصناعة دون إيقاف هذه العملية التي كانت قد بدأت بالفعل، فيما طمأن الاتحاد جماهيره، بظهور النجمة الثانية، وهذا ما حدث في ودية بيرو.
تحذير مغربي
وكان محامي الاتحاد المغربي لكرة القدم، مراد العجوطي، قد وجه إنذارًا قانونيًا للشركة المكلفة بتنظيم المباراة الاحتفالية المقرر إقامتها في ملعب فرنسا الدولي.
واشتمل بيان العجوطي على إرسال إشعارين رسميين إلى الشركة المشغلة لملعب فرنسا ومجموعة GL Events، بشأن المشاركة في تنظيم حفل للقب "تم تجريده"، حيث تتحمل الجهتان المسؤولية مباشرة.
ووصف البيان الاحتفال باللقب رغم قرار لجنة الاستئناف بـ(الكاف) بمنحه إلى المغرب، ومع غياب قرار تعليقي من محكمة التحكيم الرياضي، يعد بمثابة "اغتصاب" للقب وإخلال غير مشروع بالنظام العام.
واستند بيان محامي الجامعة المغربية على عدة مواد للتحذير بشأن احتفال السنغال..
* إخلال غير مشروع بالنظام العام، وفق المادة 835 من قانون الإجراءات المدنية.
* المطالبة بالتعويضات استنادًا للمادة 1240 من القانون المدني، حول المسؤولية التقصيرية.
* طلب أمر قضائي عاجل لوضع الكأس تحت الحجز القضائي، وفق المادة 1961 من القانون المدني.
* التأكيد على غياب حق تعاقدي أو قانوني في الحيازة، وضرورة وضع الشيء المتنازع عليه في عهدة محضر قضائي.
وماذا بعد احتجاج السنغال؟
ووفق بيان صادر عن محكمة التحكيم الرياضية (TAS): "سيتم تعيين هيئة تحكيم تابعة لمحكمة التحكيم الرياضية (TAS) للبت في القضية. وبعد ذلك سيتم تحديد جدول زمني للإجراءات. ووفقاً للنظام الداخلي لمحكمة التحكيم الرياضية، أمام المدعي (السنغال) 20 يوماً لتقديم مذكرة استئناف تتضمن حججه القانونية، وبعد ذلك أمام المدعى عليهم 20 يوماً أخرى لتقديم رد يتضمن دفاعاتهم. في هذه المرحلة من الإجراءات، ونظراً لطلب الاتحاد السنغالي لكرة القدم تعليق الإجراءات، لا يمكن بعد تحديد المواعيد الإجرائية أو الإشارة إلى موعد انعقاد الجلسة".