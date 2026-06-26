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AC Milan v FC Internazionale - Serie AGetty Images Sport
Adhe Makayasa

فيديو | البوسنة تتسبب في بكاء إبراهيموفيتش!

زلاتان إبراهيموفيتش
البوسنة والهرسك
البوسنة والهرسك ضد قطر
قطر
كأس العالم

البوسنة عبرت دور المجموعات لكأس العالم

  • الخبير يغمره التأثر

    تخلّى المهاجم السابق لمانشستر يونايتد وبرشلونة زلاتان إبراهيموفيتش تمامًا عن شخصيته الجريئة أثناء عمله كمحلل تلفزيوني في استوديو «فوكس سبورتس».

    وبدا على إبراهيموفيتش أنه يغص بالدموع ويكافح لعدم البكاء فور مشاهدته هذه الدولة البلقانية وهي تحقق تأهلها التاريخي، وجاءت هذه اللحظة العاطفية مباشرةً بعد أن تحدى فريق سيرجي بارباريز، الذي أظهر صمودًا كبيرًا، توقعات البطولة التي كانت تضعهم في مرتبة الأقل حظًا، وحقق فوزًا دراماتيكيًا بنتيجة 3-1 على قطر في سياتل، ليتأهل من المجموعة ب.

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  • الجذور الشخصية تثير المشاعر

    أثار هذا الإنجاز التاريخي صدىً عميقًا لدى إبراهيموفيتش خلال تحليله لما بعد المباراة إلى جانب زميله المحلل تييري هنري. واستذكارًا لتراث عائلته والتأثير الاجتماعي العميق لنجاح الفريق في البطولة، ألقى المهاجم الأسطوري كلمة تأثيرة للغاية تكريمًا للفريق الفائز وقاعدة جماهيره العالمية المتحمسة.

    وأوضح إبراهيموفيتش قائلاً: «هذا هو جوهر كرة القدم، وهو جمع الناس معاً. وبالنسبة للبوسنة على وجه الخصوص، وبالنظر إلى كل ما عاناه هذا البلد، فإن رؤية هذه السعادة تثير مشاعري بشدة. أشعر بالقشعريرة لأن هذه هي جذور والدي، ومجرد رؤية 70 ألف شخص يغنون... ربما يكون المشجعون البوسنيون قد فازوا بالفعل بكأس العالم في قلوبهم. هذا يجعلني سعيداً وفخوراً بهم للغاية".

    وأكمل: «رؤيتهم يتأهلون أيضًا من دور المجموعات أمر مميز، لكن اللحظة الأكثر تميزًا هي عندما يغني المشجعون. هذا يثير مشاعري. لا أستطيع حتى التعبير عن نفسي بشكل صحيح الآن، لكنها لحظة مؤثرة جدًّا، وأنا سعيد فحسب. أنا سعيد فحسب».

    وكان المدرب بارباريز قد أعرب في وقت سابق عن مشاعر مماثلة بشأن رحلتهم الخيالية، مضيفًا: «جئنا إلى هنا ونحن في وضع المستضعفين تمامًا. نحن نحاول تحقيق إنجاز كبير وهام، وقد أصبح هذا الآن حقيقة واقعة».

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    المواجهة مع المستضيف من جديد

    بعد أن نجحت البوسنة والهرسك في اجتياز مرحلة المجموعات للمرة الأولى في تاريخها، تتقدم الآن إلى مرحلة لم يسبق لها أن وصلت إليها في هذه البطولة. ويجب على فريق بارباريز المتماسك أن يعيد تركيزه بسرعة استعدادًا للمواجهة الصعبة في دور الـ32 ضد البلد المضيف، الولايات المتحدة الأمريكية، الأسبوع المقبل.

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