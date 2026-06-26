فيديو | البوسنة تتسبب في بكاء إبراهيموفيتش!

أثار هذا الإنجاز التاريخي صدىً عميقًا لدى إبراهيموفيتش خلال تحليله لما بعد المباراة إلى جانب زميله المحلل تييري هنري. واستذكارًا لتراث عائلته والتأثير الاجتماعي العميق لنجاح الفريق في البطولة، ألقى المهاجم الأسطوري كلمة تأثيرة للغاية تكريمًا للفريق الفائز وقاعدة جماهيره العالمية المتحمسة.

وأوضح إبراهيموفيتش قائلاً: «هذا هو جوهر كرة القدم، وهو جمع الناس معاً. وبالنسبة للبوسنة على وجه الخصوص، وبالنظر إلى كل ما عاناه هذا البلد، فإن رؤية هذه السعادة تثير مشاعري بشدة. أشعر بالقشعريرة لأن هذه هي جذور والدي، ومجرد رؤية 70 ألف شخص يغنون... ربما يكون المشجعون البوسنيون قد فازوا بالفعل بكأس العالم في قلوبهم. هذا يجعلني سعيداً وفخوراً بهم للغاية".

وأكمل: «رؤيتهم يتأهلون أيضًا من دور المجموعات أمر مميز، لكن اللحظة الأكثر تميزًا هي عندما يغني المشجعون. هذا يثير مشاعري. لا أستطيع حتى التعبير عن نفسي بشكل صحيح الآن، لكنها لحظة مؤثرة جدًّا، وأنا سعيد فحسب. أنا سعيد فحسب».

وكان المدرب بارباريز قد أعرب في وقت سابق عن مشاعر مماثلة بشأن رحلتهم الخيالية، مضيفًا: «جئنا إلى هنا ونحن في وضع المستضعفين تمامًا. نحن نحاول تحقيق إنجاز كبير وهام، وقد أصبح هذا الآن حقيقة واقعة».