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محمود خالد

فيديو | تحولت إلى مأساة .. وفاة شابة تحت شاحنة وإصابة ضابط في احتفالات الفرنسيين بالفوز على المغرب!

فرنسا
كأس العالم
المغرب

فرنسا إلى نصف نهائي كأس العالم..

شهدت احتفالات الجماهير الفرنسية، بتأهل منتخب بلادهم إلى نصف نهائي كأس العالم 2026، وقائع مأساوية، بين أعمال شغب، ومصرع شابّة وسط "ازدحام" المشجعين الذين خرجوا إلى الشوارع، للاحتفاء بإنجاز كتيبة ديدييه ديشان.

ديشان أثبت بأنه سيظل رقمًا صعبًا في تاريخ الكرة الفرنسية، فهو الذي فاز بكأس العالم لاعبًا ومدربًا، في 1998 و2018، وقاد منتخب فرنسا للتأهل إلى نصف نهائي المونديال، للمرة الثالثة على التوالي، في إنجاز تاريخي يحسب له، بالتزامن مع نهاية رحلته عقب مونديال أمريكا الشمالية.

  • الاحتفال تحوّل إلى مأساة

    وبحسب ما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية AFP، نقلًا عن خدمة الطوارئ في البلاد، فقد توفيت فتاة تبلغ من العمر 17 عامًا، خلال احتفالات فوز المنتخب الفرنسي على المغرب، في ربع النهائي.

    ودون تحديد هوية الفتاة، أفادت خدمة الطوارئ بأنها سقطت من مؤخرة شاحنة، والتي دهستها أيضًا، في قرية أولنوي-إيميريس في شمال البلاد، قرب الحدود مع بلجيكا.

    وتم إلقاء القبض على سائق الشاحنة، والذي تم احتجازه، فيما كان هناك شاب آخر في الشاحنة، تم نقله إلى المستشفى وهو في حالة من الصدمة.

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  • أعمال شغب وإصابة ضابط

    وبالانتقال إلى العاصمة البريطانية لندن، فقد خرج المئات إلى شوارع باريس، من أجل الاحتفال والرقص، بالفوز على المغرب، ولكن سرعان ما تحول الأمر إلى أعمال شغب، بعدما تم استدعاء الشرطة بسبب وجود تجمع جماهيري على الطريق، ما تسبب في إعاقة حركة المرور.

    وبحسب بيان شرطة العاصمة في لندن، فقد تصاعدت حدة الشغب، حيث قامت المجموعة المتواجدة في الشارع، بإلقاء الزجاجات والألعاب النارية، ما استلزم إرسال المزيد من ضباط الشرطة إلى موقع الحدث.

    وفي خضم تلك الأحداث، نُقل أحد عناصر الشرطة إلى المستشفى، بعد تعرضه للإصابة في الرأس بسبب تهشم زجاجة ألقاها أحد الجماهير، فيما تم اعتقال أربعة أشخاص بتهمة إحداث الشغب وأعمال العنف.

    وأضاف البيان "تفرقت المجموعة، وأعيد فتح الطريق في حوالي الساعة الواحدة صباحًا. لن نتسامح مع مثل هذه الاضطرابات في شوارعنا، أو الهجمات ضد رجال الشرطة، سنقوم بمراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة ومقاطع الفيديو، المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لضمان تقديم جميع المسؤولين إلى العدالة".


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    فرنسا إلى نصف النهائي

    وقدم المنتخب الفرنسي، عرضًا هجوميًا قويًا ضد المغرب، في الدور ربع النهائي من كأس العالم 2026، المُقامة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، بأداء أجبر أسود الأطلس على التراجع دفاعيًا أمام "الديوك"، وسط تألق لافت من الحارس ياسين بونو، الذي أنقذ المغاربة من سيل من الأهداف المحققة.

    فرنسا حسمت المواجهة، بنتيجة (2-0)، في ملعب جيليت، بهدفين سريعين عن طريق كيليان مبابي وعثمان ديمبيلي، في الدقيقتين 60 و66، فيما لم يخلُ اللقاء بدوره من بعض الجدل التحكيمي، وهو ما تحدث عنه المدير الفني لمنتخب المغرب، محمد وهبي، والذي شكك في وجود "لمسة يد" من قِبل أدريان رابيو، قبل استحواذ مبابي على الكرة وتسديدها في الشباك.

    اقرأ أيضًا: "لمسة يد" .. وهبي يشكك في صحة هدف مبابي ضد المغرب

    المواجهة شهدت أيضًا، إهدار مبابي لركلة جزاء في الدقيقة 28، بفضل تألق بونو في الإمساك بها، فضلًا عن خروج نجم ريال مدريد، مصابًا، في الدقيقة 77، ليشارك جوان فيليب ماتيتا بديلًا له.

    وللمرة الثالثة تواليًا، يتواجد منتخب فرنسا في نصف نهائي كأس العالم، بعد ذهبية 2018 وفضية 2022، ليضرب موعدًا مع المتأهل من مواجهة إسبانيا وبلجيكا.

    وعادل المنتخب الفرنسي، الإنجاز المسجل باسم البرازيل وألمانيا، في التواجد ضمن المراكز الأربعة الأولى في ثلاث دورات متتالية بكأس العالم، بين البرازيل في الفترة بين 1994 و2002، وألمانيا التي صنعته مرتين، الأولى بين 1982 و1990، والثانية (في أربع نسخ متتالية) بين 2002 و2014.

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    العلامة الكاملة لكتيبة ديشان

    وتمكن منتخب فرنسا من تحقيق العلامة الكاملة، بالفوز في جميع مبارياته بكأس العالم 2026، قبل الوصول إلى نصف النهائي، حيث تمكن من تحقيق انتصاراته جميعها في الوقت الأصلي.

    وتزعم الديوك، المجموعة التاسعة بالعلامة الكاملة، بنتائج كاسحة ضد السنغال (3-1) والعراق (3-0) والنرويج (4-1)، كما واصلوا رحلتهم بالتغلب على السويد (3-0) في دور الـ32، ومن ثمّ تخطي عقبة باراجواي بنتيجة (1-0) في دور الـ16، ثم التغلب على المغرب بثنائية نظيفة في ربع النهائي.

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