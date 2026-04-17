في مباراة غلب عليها طابع التوتر، قدم قائد فريق جوهور دار التعظيم، ناتكسو إنسا، تصرفًا مثيرًا للجدل، أمام الأهلي، في لقاء الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.

الأهلي، حامل اللقب، حجز مقعدًا في نصف نهائي دوري النخبة الآسيوية، بعد فوز مثير على جوهور دار التعظيم الماليزي، بنتيجة (2-1)، فوق أرضية ملعب الإنماء.

وتقدم جوهور بهدف أحرزه علي مجرشي بالخطأ في مرماه، بالدقيقة 19، بينما رد الأهلي بثنائية فرانك كيسييه وويندرسون جالينو، في الدقيقتين 45+3 و54.

مباراة أكملها الأهلي منقوصًا بعشرة لاعبين، بعد طرد علي مجرشي في الدقيقة 37، إلا أنه قطع تذكرة العبور إلى نصف نهائي دوري النخبة الآسيوية، ليضرب موعدًا مع فيسيل كوبي الياباني، الذي تأهل على أنقاض السد القطري.