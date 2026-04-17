Goal.com
مباشر
Al Ahli v Johor Darul Ta'zim: AFC Champions Elite
محمود خالد

فيديو | ضرب وانتزاع راية: قائد جوهور ينفجر غضبًا في مباراة الأهلي .. ونص القانون ليس لصالحه!

الأهلي
جوهور دار التعظيم
دوري أبطال آسيا النخبة
ناتشا إينسا
علي مجرشي

واقعة أثارت جدلًا كبيرًا في مباراة الأهلي وجوهور..

في مباراة غلب عليها طابع التوتر، قدم قائد فريق جوهور دار التعظيم، ناتكسو إنسا، تصرفًا مثيرًا للجدل، أمام الأهلي، في لقاء الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.

الأهلي، حامل اللقب، حجز مقعدًا في نصف نهائي دوري النخبة الآسيوية، بعد فوز مثير على جوهور دار التعظيم الماليزي، بنتيجة (2-1)، فوق أرضية ملعب الإنماء.

وتقدم جوهور بهدف أحرزه علي مجرشي بالخطأ في مرماه، بالدقيقة 19، بينما رد الأهلي بثنائية فرانك كيسييه وويندرسون جالينو، في الدقيقتين 45+3 و54.

مباراة أكملها الأهلي منقوصًا بعشرة لاعبين، بعد طرد علي مجرشي في الدقيقة 37، إلا أنه قطع تذكرة العبور إلى نصف نهائي دوري النخبة الآسيوية، ليضرب موعدًا مع فيسيل كوبي الياباني، الذي تأهل على أنقاض السد القطري.

  • ماذا فعل قائد جوهور؟

    وجاءت لقطة إنسا كرد فعل على تعرض زميله جايرو، لإصابة قوية، تسبب فيها علي مجرشي، ظهير الأهلي، بعد قيامه بركل وجهه أثناء التحام هوائي على الكرة.

    لاعبو جوهور التفوا حول جايرو الذي سقط فاقد الحراك، في حالة من الفزع، مطالبين فورًا بتدخل الطاقم الطبي، فيما بدت علامات الندم على وجه علي مجرشي، والذي نال البطاقة الحمراء في تلك الواقعة.

    ولكن، وسط تلك الأحداث، ارتكب إنسا واقعة غريبة، حيث بدا الغضب واضحًا عليه، أثناء قيامه بانتزاع الراية من الحكم المساعد وإلقائها على الأرض، كما قام بركل أحد المسعفين، من أجل الإسراع بالتقاط النقالة والدخول بها لنقل زميله إلى خارج الملعب.

    الحكم الأردني أدهم مخادمة، أشهر البطاقة الصفراء في وجه القائد إنسا، وكذلك جوناثان سيلفا، بسبب الاعتراض، فيما نال علي مجرشي "طردًا" على فعلته.

  • نص القانون في واقعة جايرو

    بحسب القانون رقم 12 من لائحة مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم IFAB، فإن هناك مخالفات تستوجب إشهار بطاقة حمراء مباشرة.

    تحت بند "مخالفات الطرد"، فإن هناك عدة مواقف تستوجب البطاقة الحمراء، مثل حرمان الفريق المنافس من فرصة هدف بارتكاب لمسة يد متعمدة، أو غير متعمدة خارج منطقة الجزاء، أو تسجيل مخالفة إعاقة الخصم أثناء تحركه نحو مرمى المخالف، وحرمانه من فرصة تسجيل واضحة.

    وأيضًا ضمن الحالات، ارتكاب جريمة خطيرة، أو عض/ بصق على شخص ما، أو ارتكاب السلوك العنيف، أو استخدام لغة أو أفعال مسيئة، أو دخول غرفة الفار.

  • بند "السلوك العنيف"

    ووفق بند "السلوك العنيف"، فإنه يتعلق باستخدام لاعب، أو محاولة استخدامه، القوة أو القسوة المفرطة ضد خصمه عندما لا ينافس على الكرة، أو ضد زميل في الفريق، أو مسؤول فريق، أو حكم مباراة، أو مشاهد، أو أي شخص آخر.

    بالإضافة إلى ذلك، فإن اللاعب الذي لا ينافس على الكرة، ويقوم بضرب خصمه أو أي شخص آخر عمدًا على الرأس أو الوجه بيده أو ذراعه، يكون مذنبًا بسلوك عنيف، ما لم تكن القوة المستخدمة ضئيلة.

    ويمكن القول إن هذا البند ينطبق على واقعة قائد جوهور دار التعظيم، سواءً بانتزاع الراية من الحكم والإلقاء بها، أو ضرب أحد المسفعين لإخراج النقالة.

    ما ينتظر الأهلي

    وصعد الأهلي إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة، ليضرب موعدًا مع فيسيل كوبي الياباني، يوم الإثنين المُقبل، في ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة.

    الأهلي أصبح الممثل الوحيد للسعودية في دوري أبطال آسيا للنخبة، بعد خروج الهلال من دور الـ16، بخسارته أمام السد القطري بركلات الترجيح، بعد التعادل بنتيجة (3-3)، في الوقت الأصلي، بينما غادر الاتحاد من الدور ربع النهائي، بخسارته أمام ماتشيدا الياباني، بهدف دون مقابل.

  • اعتذار علي مجرشي

    وعقب نهاية المباراة، حرص لاعبو الأهلي على تقديم المؤازرة والدعم لزميلهم علي مجرشي، الذي تسبب في هدف جوهور، فضلًا عن لقطة البطاقة الحمراء، حيث حرصوا على مشاركته لهم في الاحتفال مع الجماهير، فيما وجه ظهير الأهلي، اعتذارًا عن واقعته في المباراة.


  • مسيرة الأهلي في الموسم الحالي 2025-2026

    بدأ فريق الأهلي الأول لكرة القدم الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بالتتويج بلقب كأس السوبر السعودي.

    أما في مسابقة دوري روشن السعودي.. عاني الفريق الأهلاوي من تذبذب في الأداء والنتائج في البداية، قبل أن ينتفض مؤخرًا؛ حيث فاز في 20 مباراة مقابل 6 تعادلات وهزيمتين، في 28 لقاءً.

    وقاريًا.. تأهل الأهلي إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا "النخبة"؛ وذلك بعد فوزه على جوهور دار التعظيم الماليزي، بهدفين مقابل هدف، في ربع النهائي.

    وأخيرًا.. ودع الأهلي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، من دور نصف النهائي، بعد الهزيمة ضد عملاق الرياض الهلال؛ بينما سقط (1-3) أمام بيراميدز المصري، ليخسر لقب كأس القارات الثلاث ضمن بطولة "الإنتركونتيننتال".

دوري السوبر الماليزي
Melaka FC crest
Melaka FC
MEL
جوهور دار التعظيم crest
جوهور دار التعظيم
جوهور
دوري روشن السعودي
النصر crest
النصر
النصر
الأهلي crest
الأهلي
الأهلي