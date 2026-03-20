فيديريكو كييزا يستجيب للنداء! جناح ليفربول يعود إلى منتخب إيطاليا بعد طول انتظار للمشاركة في مباراة الملحق المؤهلة لكأس العالم
تنتهي أخيرًا قصة تشيزا
كان آخر ظهور لـ«تشيزا» مع المنتخب الإيطالي في بطولة يورو 2024، حيث خرج «الأزوري» من البطولة على يد سويسرا في دور الـ16. وكانت تلك الهزيمة قد أثارت انتقادات شديدة للمنتخب وللجهاز الفني. ومنذ ذلك الحين، أصبح انسحابه المتكرر موضوعًا متكررًا، وبلغ الأمر ذروته بعدة ردود علنية من جانب «جاتوزو». ولم يخفِ المدرب إحباطه من هذا الوضع. وفي حديث له قبل بضعة أشهر، قال: "أنتم تعرفون ذلك جيدًا. تعرفون مشكلة تشيزا. تسألونني دائمًا نفس السؤال. أنا أستدعي تشيزا في كل استدعاء؛ وأتحدث معه دائمًا. المشكلة ليست في جاتوزو أو طاقمه؛ هو الذي يعاني من مشكلة، وليس نحن. أنتم تعرفون ذلك جيدًا. تسألونني دائمًا نفس السؤال، وأنا أجيب دائمًا بنفس الإجابة".
وأكد جاتوزو أن قرار الانسحاب جاء من اللاعب في كل مرة، مضيفاً: "نعم، هذه هي المرة الرابعة أو الخامسة التي أشرح فيها هذا الأمر". ما الذي تغير هذه المرة لا يزال غير واضح، لكن قبول تشيزا للاستدعاء سيكون مصدر ارتياح كبير للفريق الذي افتقد إبداعه ومباشرته في الأطراف. ساهم اللاعب البالغ من العمر 28 عاماً بهدفين وثلاث تمريرات حاسمة لليفربول هذا الموسم وفاز بجائزة أفضل لاعب في النادي لشهر سبتمبر.
مسار إيطاليا في مباريات الملحق
لا يمكن أن تكون المخاطر أكبر من ذلك بالنسبة لإيطاليا وهي تستعد لمواجهة موقف أصبح مألوفًا ومزعجًا للغاية. فقد فشل «الأزوري» في التأهل مباشرةً إلى كأس العالم، حيث احتل المركز الثاني خلف النرويج، ويواجه الآن مسارًا صعبًا في مباريات الملحق للوصول إلى بطولة هذا الصيف التي ستقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك. تستضيف إيطاليا أيرلندا الشمالية في بيرغامو يوم 27 مارس في نصف النهائي، ويرفض جاتوزو الاستهانة بمنافسيه. "إنها فريق قوي بدنيًا؛ لا يستسلمون أبدًا. علينا أن نلعب. أقول هذا منذ ثلاثة أشهر. كنا نعلم أننا سنخوض التصفيات؛ كنا نعلم أن مسارنا يجب أن يتحسن. ننظر إلى المستقبل بثقة"، قال.
إذا تأهلت إيطاليا، فستواجه الفائز في مباراة نصف النهائي بين ويلز والبوسنة والهرسك خارج أرضها بعد خمسة أيام فقط، في 31 مارس. فشلت إيطاليا في التأهل لكأس العالم في آخر نسختين بعد خروجها من مرحلة الملحق، مما يجعل هذه الحملة واحدة من أكثر الحملات التي تتعرض لضغوط في تاريخ البلاد.
الثقة في الشباب
إلى جانب عودة تشيزا، استدعى غاتوزو أيضًا مدافع كالياري البالغ من العمر 21 عامًا، ماركو باليسترا، للمرة الأولى إلى منتخب إيطاليا الأول، مواصلاً بذلك رغبته في الاعتماد على الخيارات الشابة في إطار سعيه لتشكيل فريق يراعي مستقبل الفريق إلى جانب حاضره. ويبقى أن نرى ما إذا كان سيشرك هذا الشاب في مباراتين قد تكونان حاسمتين خلال الأسابيع القليلة المقبلة. ولم يجد حارس مرمى توتنهام غولييلمو فيكاريو مكاناً في التشكيلة، حيث من المقرر أن يخضع لعملية جراحية لإزالة فتق في الأيام المقبلة.
التشكيلة الكاملة لمنتخب إيطاليا
حراس المرمى: إيليا كابريلي (كالياري)، ماركو كارنيسيكي (أتالانتا)، جانلويجي دوناروما (مانشستر سيتي)، أليكس ميريت (نابولي)
المدافعون: أليساندرو باستوني (إنتر)، أليساندرو بونجورنو (نابولي)، ريكاردو كالافيوري (أرسنال)، أندريا كامبياسو (يوفنتوس)، دييغو كوبولا (باريس إف سي)، فيديريكو ديماركو (إنتر)، فيديريكو غاتي (يوفنتوس)، جيانلوكا مانشيني (روما)، ماركو باليسترا (كالياري)، جورجيو سكالفيني (أتالانتا)، ليوناردو سبينازولا (نابولي)
لاعبو الوسط: نيكولو باريلا (إنتر)، بريان كريستانتي (روما)، دافيد فراتيسي (إنتر)، مانويل لوكاتيلي (يوفنتوس)، نيكولو بيسيلي (روما)، ساندرو تونالي (نيوكاسل)
المهاجمون: فيديريكو كييزا (ليفربول)، فرانشيسكو بيو إسبوزيتو (إنتر)، مويز كين (فيورنتينا)، ماتيو بوليتانو (نابولي)، جياكومو راسبادوري (أتالانتا)، ماتيو ريتيغي (القدسية)، جيانلوكا سكاماكا (أتالانتا)
