فولهام ومانشستر يونايتد | بضاعة الكلاسيكو الفاسدة .. جونزالو أحرج أربيلوا ومورينيو معًا وراشفورد لم يعد منذ "10 مايو"!

إذا ما عدنا بالزمن إلى الوراء، تحديدًا في منتصف 2025، لوجدت نجمًا يسطع بقميص ريال مدريد، قالوا عنه "راؤول جونزاليس الجديد"، ولعلّ تلك هي الآفة التي قد تصيب اللاعبين الشباب في مقتل، أن يوصفوا باكرًا بأساطير في كرة القدم.

جونزالو جارسيا، الذي تمسك جوزيه مورينيو، مدرب ريال مدريد، بعدم رحيله عن قلعة الميرينجي، في البداية، وكان يرى أنه سيمثل مشروع النادي على المدى الطويل، قرر أن يهرب من جحيم دكة البدلاء، لينضم مجددًا إلى كتيبة ألفارو أربيلوا، ولكن في الدوري الإنجليزي.

ولكن، ماذا يعني أن تلعب لمدة 80 دقيقة ولا تلمس الكرة سوى 17 مرة، وتفقد خمس منها أيضًا؟، ستقول إنه مهاجم، والأهم هو حسمه أمام المرمى، فضلًا عن معايير أخرى مثل الركض خلف الكرة، وصنع الفرص، إلا أن ما حدث في أرض الميدان، من مهاجم انعكس سوء تواصل مع زملائه على تمركزه في لعبة المرتدًات، وصناعة الفرص، فضلًا عن تسديد ثلاث كرات، لم تجد أي منها طريقها إلى ما بين القائمين والعارضة.

عندما تأتي الخطورة من الطرف، من خلال تحركات أنتوني روبنسون وأليكس أيوبي، بل وأن يأتي هدف فولهام من تسديدة "المدافع" كالفن باسي، التي تصدى لها لامينس، وأعادها ليساندرو إلى المرمى بخطأ دفاعي، كان جارسيا، في تلك الآونة، يحاول عن إيجاد ثغرة للهروب من الخط الدفاعي الذي أجبره على التواجد خارج المنطقة كثيرًا، بل والبحث عن التغطية، بالعودة إلى وسط الملعب، أو الدفاع أحيانًا.

مؤشر جارسيا آخذ في الهبوط، بل إن الإصرار على مشاركته "أساسيًا"، صار محل انتتقادات صارخة إلى أربيلوا، الذي اتُهم بأنه حريص على إشراك فتاه المدلل، على حساب رودريجو مونيز، ليتحول إلى مصدر إحراج، لا إلى أربيلوا فقط، بل مورينيو أيضًا الذي كان يصرّ على الإبقاء عليه في البداية.



