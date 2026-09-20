هل عمرك 24 أو أكبر؟

ساعدنا في التحقق من عمرك من خلال تقديم إجابة صادقة. يحتوي هذا الموقع على إعلانات للمقامرة لـ 24+.

محتوى مخصص للبالغين فقط

عمرك لا يسمح لك بمشاهدة محتوى المراهنات. سيتم إعادة توجيهك إلى الصفحة الرئيسية.

alt
مباشرالتذاكر
Rashford Gonzalo Garcia Fulham Mahnchester United (Goal Only)Goal AR
محمود خالد

فولهام ومانشستر يونايتد | بضاعة الكلاسيكو الفاسدة .. جونزالو أحرج أربيلوا ومورينيو معًا وراشفورد لم يعد منذ "10 مايو"!

فقرات ومقالات
فولهام
مانشستر يونايتد
الدوري الإنجليزي الممتاز
ألفارو أربيلوا
غونزالو غارسيا
جوزيه مورينيو
ماركوس راشفورد
مايكل كاريك

الهجوم على الحكام لن يفيدك يا أربيلوا!

فولهام ومانشستر يونايتد يتعادلان، والخاسر الأكبر هو المدربان ألفارو أربيولا ومايكل كاريك، على الأقل في نظر الجماهير، نظرًا لما قدمه الثنائي جونزالو جارسيا وماركوس راشفورد في أرض ميدان كرافين كوتاج، ضمن الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز "2026-2027".

مباراة لا غالب فيها ولا مغلوب، تقدم فيه مانشستر يونايتد بخطأ "غريب"، من المدافع ليساندرو مارتينيز في الدقيقة 63، فيما أنقذ ماتيوس كونيا، كتيبة كاريك من الخسارة، بقذيفة في مرمى فولهام، في الدقيقة 89.

لماذا باتت هذه المواجهة محل حديث بطابع "الغضب" عبر مواقع التواصل الاجتماعي؟ هذا ما نجيب عنه في السطور التالية..

  • Gonzalo Garcia Real MadridGetty Images

    جارسيا: "فتى أربيلوا المدلل" الذي أحرج مورينيو!

    إذا ما عدنا بالزمن إلى الوراء، تحديدًا في منتصف 2025، لوجدت نجمًا يسطع بقميص ريال مدريد، قالوا عنه "راؤول جونزاليس الجديد"، ولعلّ تلك هي الآفة التي قد تصيب اللاعبين الشباب في مقتل، أن يوصفوا باكرًا بأساطير في كرة القدم.

    جونزالو جارسيا، الذي تمسك جوزيه مورينيو، مدرب ريال مدريد، بعدم رحيله عن قلعة الميرينجي، في البداية، وكان يرى أنه سيمثل مشروع النادي على المدى الطويل، قرر أن يهرب من جحيم دكة البدلاء، لينضم مجددًا إلى كتيبة ألفارو أربيلوا، ولكن في الدوري الإنجليزي.

    ولكن، ماذا يعني أن تلعب لمدة 80 دقيقة ولا تلمس الكرة سوى 17 مرة، وتفقد خمس منها أيضًا؟، ستقول إنه مهاجم، والأهم هو حسمه أمام المرمى، فضلًا عن معايير أخرى مثل الركض خلف الكرة، وصنع الفرص، إلا أن ما حدث في أرض الميدان، من مهاجم انعكس سوء تواصل مع زملائه على تمركزه في لعبة المرتدًات، وصناعة الفرص، فضلًا عن تسديد ثلاث كرات، لم تجد أي منها طريقها إلى ما بين القائمين والعارضة.

    عندما تأتي الخطورة من الطرف، من خلال تحركات أنتوني روبنسون وأليكس أيوبي، بل وأن يأتي هدف فولهام من تسديدة "المدافع" كالفن باسي، التي تصدى لها لامينس، وأعادها ليساندرو إلى المرمى بخطأ دفاعي، كان جارسيا، في تلك الآونة، يحاول عن إيجاد ثغرة للهروب من الخط الدفاعي الذي أجبره على التواجد خارج المنطقة كثيرًا، بل والبحث عن التغطية، بالعودة إلى وسط الملعب، أو الدفاع أحيانًا.

    مؤشر جارسيا آخذ في الهبوط، بل إن الإصرار على مشاركته "أساسيًا"، صار محل انتتقادات صارخة إلى أربيلوا، الذي اتُهم بأنه حريص على إشراك فتاه المدلل، على حساب رودريجو مونيز، ليتحول إلى مصدر إحراج، لا إلى أربيلوا فقط، بل مورينيو أيضًا الذي كان يصرّ على الإبقاء عليه في البداية.


    • إعلان
  • Marcus Rashford Manchester United 2026-27 EvertonGetty

    راشفورد .. متى ستعيد نسختك مع برشلونة؟

    أتتذكرون ليلة العاشر من مايو الماضي، عندما وقف ماركوس راشفورد لينفذ ركلة حرة، ليفاجئ الجميع بهدف رائع في مرمى تيبو كورتوا، في ليلة رفع فيها برشلونة كأس الدوري الإسباني، بعد حسم قمة ريال مدريد، بثنائية نظيفة؟

    بعد حوالي ثلاثة شهور، يلتقى الثلاثي مجددًا، ولكن في الدوري الإنجليزي، ماركوس راشفورد بقميص مانشستر الاحتياطي، يواجه جونزالو جارسيا، وفي الخارج يتواجد ألفارو أربيلوا على مقاعد البدلاء.

    الجناح الإنجليزي صاحب الـ28 عامًا، بدا وكأنه أضاع نسخته مع برشلونة، وها هو يخوض مباراة جديدة لا يترك فيها أي بصمة تهديفية، بل وزد على ذلك، رعونته وسوء تعامله مع الفرص المتاحة، التي يترجمها إلى تسديدة بعيدة عن المرمى، أو واحدة لا يجد معها الحارس أي معاناة.

    صحيح، أن راشفورد كاد أن يخرج بحسنته الأولى بعد العودة إلى أولد ترافورد، عندما مرر كرة إلى بريان مبويمو، سدد بها كرة تعامل معا الحارس لينو برد فعل أكثر من رائع، ورغم أنه أيضًا أظهر خطورة في تحركاته على الطرف الأيسر، بأربع تمريرات مفتاحية، والتفوق في مواجهات (واحد ضد واحد)، إلا أن اللمسة الأخيرة لا تزال تنقص نجم مانشستر، الذي جلب معه الانتقادات أيضًا إلى كاريك الذي أبقى عليه 77 دقيقة.

  • Álvaro ArbeloaGetty

    جدل الحكام لن يفيدك يا أربيلوا

    "الحكام لم يرغبوا في خسارة مانشستر يونايتد"، هكذا وجّه أربيلوا انتقادًا شديد اللهجة تجاه طاقم تحكيم المباراة، حيث كان يرى أن الخطأ الذي تم احتسابه لصالح مانشستر يونايتد قبل لقطة الهدف بـ35 ثانية، لم يكن يستحق، وأن سوء تقدير الحكم لاحتساب خطأ ضد سيزار بالاسيوس على ماجواير، هو ما أدى إلى ركلة التعادل.

    وإحقاقًا للحق، فإن فولهام حاول كثيرًا على المرمى، في مباراة نصب فيها حارس اليونايتد سيني لامينس نفسه نجمًا بها، بعدما تصدى لـ6 محاولات، منها خمس داخل المنطقة، ولكن يبقى الاعتماد على الفتى المدريدي هو الخطأ الأكبر الذي ربما لن يشفع لأربيلوا في خسارة اللقاء.

    لتكثر يا أربيلوا من التشكيك في الحكام، وأن تلمح بأنهم لم يكونوا ليسمحوا لليونايتد بالخسارة بعد واقعة مانشستر سيتي المثيرة للجدل، فهي لن تمحي حقيقة أن فولهام يتواجد في المركز قبل الأخير، بدون أي انتصارات في خمس جولات، الأمر الذي قد يجعلنا في أي وقت، قد نقرأ خبرًا حول الإطاحة به في فترة التوقف.

    • هل استمتعت بهذا المقال؟

    أضف جول كمصدر مفضل على جوجل للاطلاع على المزيد من تقاريرنا

    تابع GOAL على جوجل
الدوري الإنجليزي الممتاز
إبسويتش تاون crest
إبسويتش تاون
ابسويتش
فولهام crest
فولهام
فولهام
الدوري الإنجليزي الممتاز
مانشستر يونايتد crest
مانشستر يونايتد
مان يونايتد
توتنهام هوتسبير crest
توتنهام هوتسبير
توتنهام