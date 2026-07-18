لا تزال واقعة "طرد بالوجن"، حدث لم يمرّ مرور الكرام، وجلب معه الكثير من الهجوم ضد السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بلغ حد المطالبات برحيله عن منصبه، في ظل التشكيك حول التأثير على استقلالية المنظومة.
"لم أصدق طلب بوتشيتينو بعد مباراة البوسنة" .. بالوجن يتحدث عن رد فعله بشأن تعليق طرده في كأس العالم!
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ماذا حدث في واقعة بالوجن؟
وكان مهاجم منتخب الولايات المتحدة، فولارين بالوجن، قد تلقى بطاقة حمراء، من الحكم البرازيلي رافائيل كلاوس، خلال مباراة البوسنة والهرسك، في دور الـ32، على إثر تدخله العنيف، ضد طارق محرموفيتش.
وطبقًا للوائح البطولة، فإن البطاقة الحمراء تعني إيقاف بالوجن "تلقائيًا" وغيابه عن المباراة التالية أمام بلجيكا في دور الـ16، إلا أن الفيفا فاجأ الجميع، ببيان رسمي، ذكر فيه بأنه وفق المادة السابعة والعشرين من قانون الانضباط، فإن تنفيذ عقوبة الإيقاف التلقائي للمباراة بحق فولاين بالوجن، قد تم تعليقه لفترة اختبار مدتها سنة واحدة.
وأثار هذا القرار جدلًا واسعًا، حيث ذكر الاتحاد البلجيكي، بأن قرار الفيفا يخالف المادة 10.5 من لائحة بطولة كأس العالم، وتجاهل المادة 66.4 من قانون الانضباط، فيما زاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من "حدة" الأزمة، حيث صرح بأنه طلب شخصيًا من جياني إنفانتينو، مراجعة قرار منح البطاقة الحمراء بحق بالوجن، حيث تم الأمر عبر اتصال هاتفي، الأمر الذي من حدة الاتهامات بوجود تدخلات تهدد استقلالية الفيفا.
وتوسعت أزمة إيقاف طرد بالوجن، حينما ذكرت صحيفة "ذا أتلتيك" بأن القرار قد تم اتخاذه بشكل فردي من قِبل محمد الكمالي، رئيس لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم، رغم أن اللجنة تتكون من 18 عضوًا، إلا أن الكمالي لم يستشر أي عضو، واستغل سلطته لإصدار حكم يقضي بتأجيل التنفيذ لفترة اختبار تمتد لعام كامل.
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بالوجن: ظننتها مزحة!
ولم يخف فولارين بالوجن، دهشته فور معرفته بقرار رفع الإيقاف عنه، والسماح بمشاركته في مباراة بلجيكا، وأنه لم يصدق الأمر في البداية.
وفي حديثه مع نجم كرة السلة الأمريكية، ليبرون جيمس، ضمن فعاليات مهرجان "Fanatics Fest" في نيويورك، قال مهاجم موناكو، إنه ظن الأمر في البداية مجرد مزحة، مضيفًا أنه عرف بشأن إمكانية مشاركته، قبل يومين من مباراة بلجيكا.
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بوتشيتينو طالبه بالاستعداد
وأضاف بالوجن، أن شعر بالصدمة عندما رأى البطاقة الحمراء مشهرة في وجهه، مرجحًا بأن معظم من كانوا يشاهدون اللقطة أصابتهم تلك الصدمة، إلا أنه كان عليه أن يقبل بهذا القرار.
في المقابل، ذكر مهاجم الولايات المتحدة، بأن مدربه ماوريسيو بوتشيتينو، طلب منه أن يظل مستعدًا لإمكانية المشاركة، وأنه أعتقد أن المدرب يريد فقط الرفع من روحه المعنوية.
وقال بالوجن "بوتشيتينو قال لي بعد تلك المباراة (أمام البوسنة): كن مستعدًا، فقط كن مستعدًا. ظننت أن الأمر مجرد مزحة، كي أساعد الفريق وأحافظ على روحي المعنوية مرتفعة، وأعتقد أنه قبل يومين من المباراة (ضد بلجيكا)، وصلني خبر أنه مسموح لي باللعب".
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بالوجن تألق في كأس العالم
ونجح فولارين بالوجن، في إثبات ذاته كواحد من أبرز اللاعبين في مرحلة المجموعات، من مونديال أمريكا الشمالية، بعدما قاد منتخب الولايات المتحدة، للتأهل إلى دور الـ32.
واستهل بالوجن رحلته في كأس العالم، محرزًا هدفين في شباك باراجواي، ليقود المنتخب الأمريكي للفوز بنتيجة (4-1)، ثم صنع تمريرة حاسمة أمام أستراليا، وقاد فريقه للانتصار (2-0)، بينما بقي على مقاعد البدلاء، في ليلة الخسارة أمام تركيا، بنتيجة (2-3).
وتمكن بالوجن من هز شباك البوسنة، بهدف، قبل أن يتم طرده، في ليلة انتصار الولايات المتحدة، في دور الـ32، بهدفين دون مقابل.
ورغم عودته للمشاركة في مباراة بلجيكا، في دور الـ32، إلا أنه قدم أداءً متواضعًا، حيث لم يسدد سوى كرة واحدة على المرمى، فيما منى منتخب بلاده بخسارة ثقيلة بنتيجة (1-4)، ليودع كأس العالم 2026.
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