يركز أعضاء البرلمان الأوروبي، طعنهم القانوني على القواعد الداخلية للفيفا، المتعلقة بالحياد السياسي، والتي يعتقدون أنه تم تجاهلها بشكل صارخ. وتسلط الرسالة الضوء على مواد محددة في لائحة الفيفا تهدف إلى منع هذا النوع بالذات من الضغط الحكومي رفيع المستوى الذي شوهد في قضية بالوجون.

وقال المشرعون: "إن شرط الحياد السياسي محدد بوضوح في كل من النظام الأساسي للفيفا ومدونة قواعد السلوك؛ فالمادة 4 (2) من النظام الأساسي للفيفا، تحدد المبدأ الذي ينص على أن الاتحاد الدولي يظل محايدًا في المسائل السياسية والدينية"، وتنص المادة 15 من مدونة قواعد السلوك للفيفا، على أن جميع مسؤولي كرة القدم يجب أن يظلوا محايدين سياسيًا، وتفرض عقوبات صارمة في حالة الانتهاك. وتقع على عاتق الاتحادات الأعضاء، مسؤولية مهمة في ضمان الالتزام بالقواعد ومحاسبة من يخالفها.

وفي هذا الصدد، نحثكم على الانضمام إلى الدعوات الأخيرة التي أطلقها أعضاء البرلمان الأوروبي والاتحاد النرويجي لكرة القدم لدعم إجراء تحقيق في صلات جياني إنفانتينو بالرئيس ترامب. ويجب أن يشمل أي تحقيق الآن فحصًا دقيقًا لعملية صنع القرار المتعلقة بقرار الفيفا بإلغاء الحظر المفروض على أحد أعضاء المنتخب الوطني الأمريكي للرجال."