grafica cm goretzka bayern sfondo milan 2025 2026Getty Images

فوفانا لا يرغب في اللعب في مركز لاعب الوسط: ميلان يتجه نحو غوريتزكا. «غازيتا»: كل تفاصيل الصفقة المحتملة

فوفانا لا يرغب في اللعب في مركز لاعب الوسط: ميلان يتجه نحو غوريتزكا

أثارت تصريحات يوسوف فوفانا ضجة كبيرة، حيث صرح لصحيفة «لوكيب» بأنه لعب مع ميلان في مركز لا يشعر أنه مناسب له، وهو مركز لاعب الوسط الأيمن، لكنه بذلك يخاطر بخسارة فرصة المشاركة في كأس العالم. وقد سلطت هذه التصريحات الأضواء على سوق الانتقالات، وتقدم «لا غازيتا ديل سبورت» اليوم اسمًا قويًا: ليون غوريتزكا لاعب بايرن ميونيخ.

"ينتهي عقد الألماني في يونيو، وقد أعلن النادي بالفعل رحيله في نهاية الموسم. وبالتالي، فهو حر في التفاوض مع أندية أخرى. ميلان مهتم به، لكن الأمر ليس بهذه البساطة. فغوريتزكا يتقاضى حالياً 7 ملايين يورو صافية، وبالطبع هو مطمع لفرق أخرى، من بينها يوفنتوس. من جانبه، يخطط الـ"ديافولو" لتقديم عرض له بعقد مدته ثلاث سنوات بقيمة 5 ملايين يورو بالإضافة إلى المكافآت، بما يتماشى مع اللاعبين الأعلى أجراً في الفريق"، حسبما ورد في التقرير.

  • ثلاثي من الطراز الأول

    71 مباراة في دوري أبطال أوروبا مع شالكه 04 وبايرن: سيكون غوريتزكا إضافة قيّمة في إطار العودة إلى المسرح الأوروبي الكبير. يتمتع بالقوة البدنية والخبرة، تماماً مثل رابيو: وبذلك سيكون لدى مودريتش لاعبان استثنائيان إلى جانبيه.

  • من يبقى، ومن يرحل

    من بين اللاعبين الموجودين حالياً في التشكيلة، من المتوقع أن يبقى ريتشي وجاشاري، في حين أن فوفانا ولوفتوس-تشيك قد يواجهان احتمال الرحيل. ويرجع ذلك أيضاً إلى استمرار المفاوضات بشأن أندريه لاعب كورينثيانز، وهي صفقة بدت وكأنها على وشك الإتمام بمبلغ 15 مليون يورو بالإضافة إلى 2 مليون يورو كمكافآت، قبل أن يتراجع النادي الباوليستي عن موقفه.

  • "البديل"

    ومن بين الأسماء البديلة، نجد إسماعيل كونيه لاعب ساسولو، الذي قدم حتى الآن أداءً مقنعاً للغاية في الدوري (5 أهداف في 26 مباراة) في موسمه الأول في إيطاليا. هذا اللاعب الكندي ذو الأصول الإيفوارية الذي يلعب في مركز لاعب الوسط المتقدم يحظى بإعجاب جميع الأندية الكبرى في الدوري الإيطالي، ويمكن أن يكون صفقة واعدة للمستقبل.

