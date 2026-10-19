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فوضى جديدة تضرب برشلونة .. الضباب يؤخر رحلته الجوية قبل مواجهة باريس سان جيرمان!
الاستعدادات في حالة من الفوضى
ووفق صحيفة "سبورت"، فقد تعرّض برشلونة لاضطرابات جديدة في رحلته قبيل مواجهته الحاسمة أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء. فقد حال الضباب الكثيف في إسبانيا دون إقلاع طائرة الفريق في موعدها المحدد نحو العاصمة الفرنسية.
وكان من المقرر في الأصل أن يصل الفريق إلى باريس حوالي منتصف نهار يوم الإثنين، غير أن هذا التأخير غير المتوقع، أجبر النادي على تعديل آخر استعداداته وجدوله الزمني قبل المباراة، ويأتي هذا المستجد الأخير في لحظة حاسمة بالنسبة للنادي الإسباني؛ إذ بات الآن في سباق مع الزمن لترتيب أوضاعه في باريس قبل مواجهته الأوروبية الكبيرة.
- AFP
الضباب الكثيف
ووفقًا للتقرير ذاته، فقد تسبّب الضباب الكثيف صباحًا، في جعل الظروف غير آمنة للإقلاع في المطار، وبقي الفريق عالقًا في انتظار تحسّن الأحوال الجوية بما يكفي.
وأدّى وقت الانتظار غير المتوقع إلى تعطيل مباشر للجدول الذي خطّط له الجهاز الفني بعناية، فقد نظّم البارسا برنامج رحلته بما يتيح أقصى قدر من الراحة والتركيز قبل انطلاق مباراة ليلة الثلاثاء.
وتُعدّ متاعب السفر آخر ما يتمنّاه أي مدرب قبل مواجهة أوروبية عالية المخاطر، وبات على الفريق أن يتأقلم بسرعة بمجرّد أن تطأ أقدامه الأراضي الفرنسية أخيرًا.
كابوس سفر ثانٍ
من اللافت أن هذه هي المرة الثانية خلال أيام قليلة التي يعاني فيها برشلونة من مشكلات متعلقة بالتنقل، فقد واجه النادي عقبة مماثلة مباشرة بعد فوزه على ريال بيتيس بنتيجة (5-2) في الليجا.
وأجبرت الأحوال الجوية السيئة في الأندلس، الفريق على قضاء ليلة السبت في إشبيلية، بدلًا من العودة إلى الديار على الفور، ولم يتمكن اللاعبون من العودة إلى برشلونة إلا صباح الأحد.
ويمثّل التعامل مع مشكلتين لوجستيتين متتاليتين خلال 48 ساعة عقبة بدنية إضافية، فقد أصبحت إدارة تعافي اللاعبين وإرهاقهم فجأة أولوية غير متوقعة للطاقم الطبي.
- AFP
تعديل الخطط في باريس
ويتعيّن على برشلونة الآن، إعادة تنظيم جدول أعماله السابق للمباراة، بعد وصوله إلى فرنسا في وقت متأخر عمّا كان متوقعًا، وقد يتوجب إعادة جدولة الالتزامات الإعلامية والحصص التدريبية الأخيرة في الملعب لاستيعاب هذا التأخير.
ويبقى التركيز الأساسي منصبًّا بشكل كامل على ما يجري داخل الملعب رغم التعقيدات خارجه، ويأمل البلوجرانا ألا يؤثر الجدول المضطرب للسفر على أدائه أمام باريس سان جيرمان. ويظل الفوز في فرنسا هو الهدف الوحيد في سعيه لتحقيق نتيجة حيوية في دوري أبطال أوروبا.
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