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محمود خالد

"المغرب سيفوز بكأس العالم": فوزي لقجع يكشف سلاح الأمهات ومهزلة 2010 .. وحقيقة صراع النهائي مع إسبانيا والبرتغال

كأس العالم
المغرب
السنغال

رئيس الاتحاد المغربي يرد على اتهامه باستغلال النفوذ وكواليس أزمة السنغال..

كشف فوزي لقجع، رئيس الجامعة المغربية لكرة القدم، عن طموحه مع أسود الأطلس، في نهائيات كأس العالم 2026، كما وجه تعليقًا بشأن الاتهامات الموجهة إليه باستغلال النفوذ، وكذلك رده على أزمة السنغال في نهائيات كأس أمم إفريقيا 2025.

وحقق منتخب المغرب، إنجازًا تاريخيًا في مونديال قطر، بحلوله في المركز الرابع، محققًا أفضل إنجاز عربي وإفريقي، ليدخل كأس العالم 2026، المُقامة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، بمعنويات عالية من أجل تكرار الإنجاز، حيث يلعب الأسود في المجموعة الثالثة، في مواجهة البرازيل وهايتي وإسكتلندا.

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    سلاح الأمهات والفوز بكأس العالم

    وفي مقابلة مع منصة "الجزيرة"، قال فوزي لقجع إنه واثق من قدرة منتخب المغرب على تحقيق لقب كأس العالم 2026، مثلما جاء تتويج الأشبال بلقب كأس العالم للشباب تحت 20 عامًا، في تشيلي، عام 2025.

    وتحدث لقجع عن ظاهرة تواجد أمهات اللاعبين في مونديال قطر، مؤكدًا أن مشاركة الأمهات كانت ذات أهمية كبيرة؛ كون محادثة الوالدين ودعاؤهما هو العلاج الذهني الحقيقي للإنسان المغربي.

    وأضاف لقجع أن الحديث عن تواجد المنتخب المغربي في نصف نهائي كأس العالم، على أقل تقدير، أمر لا يشكل أزمة للأسود لوضعه تحت ضغط، مؤكدًا أن الضغوط أمر طبيعي في عالم كرة القدم.

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    لا صراع على استضافة نهائي المونديال

    وتطرّق لقجع للحديث بشأن ملف استضافة المغرب، بجانب إسبانيا والبرتغال، لنهائيات كأس العالم 2030، وحول ما إذا كان هناك صراع بشأن مقر استضافة المباراة النهائية بين الدول الثلاث.

    ونفى رئيس الاتحاد المغربي وجود صراع بشأن ذلك الأمر، مضيفًا أن لجنة من الفيفا، ستقوم بتقييم المدن المضيفة، التي سيتقرر تحديدها قبل نهاية السنة، ومطالعة الملاعب، بناءً على سعة الملعب، قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن هذا الملف.

    اتهامات النفوذ

    وفي سياق آخر، وجه فوزي لقجع ردًا على الاتهامات الموجهة إليه، باستغلال النفوذ، كونه عضو المكتب التنفيذي في الاتحادين الدولي والإفريقي.

    وتساءل لقجع بشأن ما إذا كان المغرب، بما حققه من إنجازات كروية، ألا يستحق مكانًا في كونفدرالية الكاف، مؤكدًا أن المغرب لا يملك ولو موظفًا واحدًا داخل الكاف، ولا يرأس أي لجنة تعنى بشؤون تدبير كرة القدم، سواءً لجنة المنافسات أو المنتخبات أو الانضباط، بينما يترأس لجنة واحدة، وهي لجنة المالية المعهودة إليه بسبب خبرته السابقة.

    وقال لقجع إن المنتخب المغربي فاز بلقبين فقط في كأس أمم إفريقيا، فأين تأتي النفوذ؟ مضيفًا أن نتائج المنتخبات المغربية هي التي أعطته المكانة، وأن إنجازات المنتخبات جاءت في بطولات كأس العالم، ومونديال تحت 20 عامًا، والأولمبياد، وكأس العرب، وهي بطولات خاضعة للفيفا، فأين يتم استغلال النفوذ، وما هي الامتيازات التي أعطاها الكاف للمغرب مقابل النفوذ الذي يملكه؟

    ونوّه لقجع بأن هناك بطولات يستضيفها المغرب، لعدم رغبة أي بلد إفريقي آخر في استضافته، مستشهدًا ببطولتي كأس إفريقيا تحت 17 عامًا، وبطولة إفريقيا للسيدات للمرة الثالثة.

    وتابع لقجع أن المغرب، بعد النتائج التي حققها، بات من حقه أن ينال شرف استضافة كأس العالم بجانب إسبانيا والبرتغال، مضيفًا "منذ دخولي المكتب التنفيذي للكاف، كانت جميع القرارات تتخذ بالإجماع لا بالتصويت، أين النفوذ الذي يتم استعماله لتغليب طرف على آخر؟".

  • مهزلة مونديال 2010

    وتحدث فوزي لقجع حول استضافة جنوب إفريقيا لنهائيات كأس العالم 2010، والتي وصفها بـ"المهزلة" التي أساءت كثيرًا إلى الفيفا.

    ولم يكشف لقجع عن كواليس ما حدث بشأن منح جنوب إفريقيا حق استضافة المونديال، بينما أشار إلى وجود تحويل في الأصوات، قبل ساعات من عملية التصويت، والأمر تم بشكل غير طبيعي أو مقبول، على حد وصفه.

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    أزمة السنغال في أمم إفريقيا 2025

    وحول البيان الغاضب من قِبل الاتحاد السنغالي بشأن اتهام المغرب بقلة التأمين للبعثة أثناء الوصول للرباط قبل المباراة النهائية، وكذلك اعتراضه على مقر الإقامة ومكان التدريب.

    وقال فوزي لقجع إن المنتخب السنغالي لم يبدِ أي ملحوظة بشأن تفاصيل إقامته، عند وصوله إلى المغرب، بل إن رئيس الاتحاد السنغالي زاره وطلب منه، مع الوفد المشارك، أن يتابع مباشرة مقر الإقامة في طنجة وملعب التدريب وما إلى ذلك، ثم عاد وأخبره بأنه منبهر بملعب طنجة الكبير، ولم يبد أي ملاحظات.

    وأضاف لقجع أنه تم تنظيم رحلة بعثة السنغال إلى الرباط عبر القطار السريع، وكان من الطبيعي أن تتواجد الجماهير السنغالية لمؤازرة منتخب بلادها، فيما علّق على أماكن الإقامة، بأن تم توزيع الأماكن على المنتخبات المشاركة، دون معرفة - بالطبع - لهوية المنتخبين المشاركين في المباراة النهائية، كما تم التنسيق مع البعثة السنغالية وتغيير فندق الإقامة، فضلًا عن اقتراب ملعب التدريب.

    ونوّه لقجع بأن المنتخب المغربي لعب مباريات في 88 ملم من الأمطار، وهي مستويات قياسية تسبب فيضانات، مشيدًا بالتطورات التكنولوجية حول الملاعب، والتي وقفت خلفها شركات مغربية، في التعامل مع ملف الأمطار وتجهيز الملعب.

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