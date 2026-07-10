تخليد اسمه بأغرب طريقة.. فوزينيا يتحوّل إلى "اكتشاف علمي جديد" بسبب كأس العالم!

واستكمالًا لخبرها.. كشفت صحيفة "ذا أتلتيك" مساء اليوم الجمعة، عن السبب وراء اختيار الباحث الإسباني خيسوس أورتيا، اسم حارس كاب فيردي فوزينيا تحديدًا؛ لإطلاقه على اكتشافه الجديد، بالتزامن مع بطولة كأس العالم 2026.
الصحيفة أكدت أن أورتيا، أراد تقديم الشكر إلى شعب كاب فيردي، خاصة أنه تربطه علاقة وثيقة مع هذا البلد؛ حيث حصل على "وسام الاستحقاق البيئي" عام 2023، تقديرًا لمساهماته في دراسة التنوع البيولوجي البحري في جميع أنحاء الأرخبيل.
وألهمت هذه العلاقة الباحث الإسباني؛ لتسمية اكتشافه البحري الجديد باسم فوزينيا، الذي تألق مع كاب فيردي في المونديال.
وليست هذه المرة الأولى التي يكرّم فيها أورتيا لاعب كرة قدم بهذه الطريقة؛ فقد سبق لأستاذ جامعة أوفييدو أن أطلق اسم حارس مرمى ريال مدريد ومنتخب كوستاريكا السابق كيلور نافاس، على نوع جديد من الحلزونات البحرية الصغيرة عام 2019.