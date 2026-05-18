Fahad Sindi Ittihad Fans Social gfx/ Goal Arabia
أحمد فرهود

"اعمل لآخرتك كأنك تموت غدًا".. فهد سندي يحسم مستقبله مع الاتحاد رسميًا ويؤكد: لم نفشل ولكن!

ماذا قال رئيس نادي الاتحاد؟!..

حسم فهد سندي، رئيس مجلس إدارة شركة نادي الاتحاد "غير الربحية"، مستقبله مع عملاق جدة؛ وذلك بعد الجدل الذي صاحب هذا الأمر، طوال الفترة الماضية.

ولم يكتفِ سندي بالحديث عن مستقبله؛ حيث تطرق إلى الكثير من الملفات الساخنة في الاتحاد، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "دورينا غير".

  • فهد سندي يحسم مستقبله مع الاتحاد رسميًا

    وفي هذا السياق.. أعلن فهد سندي، رئيس مجلس إدارة شركة نادي الاتحاد "غير الربحية"، انتهاء ولايته في منتصف أغسطس 2026، بشكلٍ رسمي.

    سندي كشف عن أنه لا ينوي الترشح لـ"ولاية جديدة"؛ قائلًا: "الحمل ثقيل للغاية.. ولا أرغب في البقاء بعد نهاية فترتي في منتصف أغسطس".

    وشدد سندي على أنه سيبقى مشجعًا للعميد الاتحادي، حتى بعد رحيله عن منصبه بشكلٍ رسمي؛ مشددًا على أن خدمة هذا الكيان من أي مكان شرف كبير للغاية، قائلًا: "أنا أسير على مبدأ (اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدًا.. واعمل لآخرتك كأنك تموت غدًا)".

    وبخصوص المدير الرياضي الإسباني رامون بلانيس، رفض رئيس الاتحاد الحديث عن مصيره الآن؛ مؤكدًا أن القرار الرسمي سيكون بعد آخر مباراة للفريق، يوم 21 مايو الجاري.

  • تعثر مفاوضات التعاقد مع "بديل" نجولو كانتي

    وعلى جانب آخر.. تحدث فهد سندي، رئيس مجلس إدارة شركة نادي الاتحاد "غير الربحية"، عن رحيل النجم الفرنسي نجولو كانتي، متوسط ميدان الفريق الأول لكرة القدم، خلال الميركاتو الشتوي الماضي.

    وكشف سندي عن أن رحيل كانتي، جاء بناء على بعض الحيثيات؛ قائلًا: "لكننا وفرنا البديل المُناسب، للتعاقد معه في الميركاتو الشتوي".

    وأشار رئيس العميد إلى أن المفاوضات مع بديل النجم الفرنسي، تعثرت في اللحظات الأخيرة من الميركاتو الشتوي؛ ما دفع النادي للاعتماد على نجم الفريق المالي محمدو دومبيا، فقط.

    وتابع سندي: "لكن لسوء الحظ؛ تعرض دومبيا للإصابة بقطع في الرباط الصليبي، الأمر الذي جعلنا نفقده في النصف الثاني من الموسم".


  • "أهداف" الاتحاد في بداية الموسم الحالي

    وأخيرًا.. رفض فهد سندي، رئيس مجلس إدارة شركة نادي الاتحاد "غير الربحية"، الأحاديث عن فشل عملاق جدة الاتحاد "رياضيًا وماليًا وإداريًا"، خلال الموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

    واعتبر سندي أن مجلسه حقق نجاحات مالية وقانونية "غير مُعلنة"؛ وذلك بعدما استلم النادي وهو يُعاني من أزمات اقتصادية، رافضًا الكشف عن تفاصيلها.

    واعترف أن السقطة التي حدثت في الموسم الحالي، كانت على المستوى الرياضي فقط؛ قائلًا: "لكن.. هذا الأمر كان متوقعًا بالنسبة لنا".

    وشدد سندي على أن مجلسه كان يعلم في بداية الموسم، أن التتويج ببطولة في 2025-2026، بعد الموسم الجيد الذي سبقه، أمرًا صعبًا للغاية بسبب المشاكل المالية؛ لذلك تم وضع مجموعة من الأهداف، على النحو التالي:

    * أولًا: احتلال أحد "المراكز الثلاثة الأولى" في دوري روشن السعودي.

    * ثانيًا: الوصول إلى نهائي دوري أبطال آسيا "النخبة".

    * ثالثًا: الوصول إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

    ولفت فهد سندي في الختام، إلى أن "الفشل" هو أن هذه الأهداف، لم تتحقق في النهاية؛ مطمئنًا الجماهير أن الأمر لن يتخطى الموسم الحالي، حيث تم التعلُّم من الأخطاء.


    مشوار نادي الاتحاد في الموسم الرياضي الحالي

    فريق الاتحاد الأول لكرة القدم بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بخسارة لقب كأس السوبر السعودي.

    خسارة الاتحاد لقب السوبر، مطلع الموسم الرياضي الحالي؛ جاءت بعد السقوط أمام فريق النصر الأول لكرة القدم (1-2)، في دور نصف النهائي.

    كما خاض الاتحاد 33 مباراة في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين - حتى الآن -؛ محققًا خلالها 16 انتصارًا، مقابل 7 تعادلات و10 هزائم.

    وقاريًا.. ودع العميد مسابقة دوري أبطال آسيا "النخبة"، من دور ربع النهائي؛ وذلك بعد الخسارة الصادمة ضد نادي ماتشيدا زيلفيا الياباني، بهدف مقابل لا شيء.

    أما في كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026؛ فقد ودع الفريق الاتحادي البطولة بشكلٍ رسمي، بعد الخسارة أمام نادي الخلود في نصف النهائي.

