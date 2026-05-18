"اعمل لآخرتك كأنك تموت غدًا".. فهد سندي يحسم مستقبله مع الاتحاد رسميًا ويؤكد: لم نفشل ولكن!

وأخيرًا.. رفض فهد سندي، رئيس مجلس إدارة شركة نادي الاتحاد "غير الربحية"، الأحاديث عن فشل عملاق جدة الاتحاد "رياضيًا وماليًا وإداريًا"، خلال الموسم الرياضي الحالي 2025-2026.
واعتبر سندي أن مجلسه حقق نجاحات مالية وقانونية "غير مُعلنة"؛ وذلك بعدما استلم النادي وهو يُعاني من أزمات اقتصادية، رافضًا الكشف عن تفاصيلها.
واعترف أن السقطة التي حدثت في الموسم الحالي، كانت على المستوى الرياضي فقط؛ قائلًا: "لكن.. هذا الأمر كان متوقعًا بالنسبة لنا".
وشدد سندي على أن مجلسه كان يعلم في بداية الموسم، أن التتويج ببطولة في 2025-2026، بعد الموسم الجيد الذي سبقه، أمرًا صعبًا للغاية بسبب المشاكل المالية؛ لذلك تم وضع مجموعة من الأهداف، على النحو التالي:
* أولًا: احتلال أحد "المراكز الثلاثة الأولى" في دوري روشن السعودي.
* ثانيًا: الوصول إلى نهائي دوري أبطال آسيا "النخبة".
* ثالثًا: الوصول إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.
ولفت فهد سندي في الختام، إلى أن "الفشل" هو أن هذه الأهداف، لم تتحقق في النهاية؛ مطمئنًا الجماهير أن الأمر لن يتخطى الموسم الحالي، حيث تم التعلُّم من الأخطاء.