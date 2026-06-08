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محمود خالد

"استبعاد نجم الأخضر لسبب سلوكي وكنو غير مناسب" .. فهد الهريفي يثير الجدل حول رأيه في قائمة السعودية بكأس العالم!

السعودية
كأس العالم
محمد كنو
زكريا هوساوي
صالح وهيب أبو الشامات
جيورجوس دونيس

قائمة الـ26 لاعبًا لا تزال محل خلاف..

أثار فهد الهريفي، نجم النصر والمنتخب السعودي السابق، جدلًا، بشأن الاعتراض على قرارين من قِبل اليوناني جورجيوس دونيس، مدرب الأخضر الحالي، في إطار الاستعداد لنهائيات كأس العالم 2026.

وكان دونيس قد استقر على قائمة الـ26 لاعبًا، للمشاركة في مونديال الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، والتي جاءت على النحو التالي..

* حراسة المرمى: نواف العقيدي، محمد العويس، أحمد الكسار.

* خط الدفاع: حسن كادش، علي لاجامي، حسان تمبكتي، عبد الإله العمري، جهاد ذكري، سعود عبد الحميد، نواف بوشل، متعب الحربي، علي مجرشي، محمد أبو الشامات.

* خط الوسط: عبد الله الخيبري، محمد كنو، ناصر الدوسري، سالم الدوسري، أيمن يحيى، زياد الجهني، مصعب الجوير، علاء آل حجي، سلطان مندش، خالد الغنام.

* خط الهجوم: عبد الله الحمدان، صالح الشهري، فراس البريكان.

وأسفرت القائمة النهائية، عن استبعاد خمسة لاعبين، وهم الحارسين عبد القدوس عطية وعبد الرحمن الصانبي، فضلًا عن زكريا هوساوي، عبد الله آل سالم، صالح أبو الشامات.

وصاحب إعلان القائمة جدلًا واسعًا، في ظل استبعاد أسماء، على غرار صالح أبو الشامات، الذي كان محل الخلاف الأول، بعد مساهمته في صعود الأخضر إلى كأس العالم.

  • Zakaria Hawsawi زكريا هوساوي kooora

    اعتراض الهريفي

    وجاء اعتراض فهد الهريفي على قرارين من دونيس؛ الأول باستبعاد زكريا هوساوي، والثاني بضم محمد كنو في القائمة النهائية للأخضر بكأس العالم، فيما أيّد خطوة المدرب اليوناني باستبعاد صالح أبو الشامات.

    وقال الهريفي، عبر برنامج "دورينا غير"، إن استبعاد زكريا هوساوي بمثابة خسارة كبيرة للمنتخب السعودي، كونه لاعبًا يمتاز بالتحولات والسرعة والمراقبة، وممارسة أدوار هجومية ودفاعية، وإعطاء قوة كبيرة مع سالم الدوسري على الطرف الأيسر، مرجحًا بأن استبعاده ليس لأسباب فنية، وإنما لسبب سلوكه، وإن كان العنصر الإداري مطالبًا بالضغط على نفسه مع سلوك اللاعب، إذا ما تعلق بأمور خفيفة مثل التأخر في الوجبات، على حد وصفه.

    في المقابل، أشاد الهريفي بقرار دونيس باستبعاد صالح أبو الشامات، واصفًا إياه بأنه لاعب غير منضبط تكتيكيًا، ويلعب في مراكز لاعبين آخرين من أجل التألق، في الوقت الذي يلعب فيه آخرون وفق أدوارهم المحددة، مثل سلطان مندش وعلاء آل حجي، وأيضًا أيمن يحيى الذي رجّح بأنه تم استدعاؤه لمهاجم هجومية في كأس العالم.

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  • "لعبت في كأس العالم بمركز مختلف"

    وقال الهريفي إن صالح أبو الشامات لاعب كبير، ولكن من الوارد أنه لا يناسب اسلوب جورجيوس دونيس، وما يحتاج من أدوات أو حركات.

    واستشهد الهريفي بمشاركته في كأس العالم 1994، في مركز الظهير الأيمن، رغم أنه كان معتادًا على اللعب خلف المهاجم، إلا أن المدرب حينها أراد أن يستعين في هذا المركز بسعيد العويران، ورأى أنه يصلح للعب كظهير.


  • "كنو لا يناسب المجموعة"

    من ناحية أخرى، أبدى الهريفي اعتراضه على فكرة ضم محمد كنو، الذي وصفه بأنه لاعب تبرزه المجموعة أكثر من إمكانياته كلاعب وسط، وأنه ليس ديناميكيًا أو سريعًا بالكرة، أو يملك القدرة على التغطية، وإنما هو جيد فقط في التسديد والألعاب الهوائية.

    وأوضح الهريفي أن المجموعة الحالية ليست بحاجة لكنو فنيًا، وخاصة إذا ما قرر دونيس أن يلعب في المركز رقم 8، منوهًا بأن رينارد كان يستعين بكنو بمركز 10 الذي كان أنسب له، بفضل الاقتراب والتسديد، ولكن مركز ثمانية، يحتاج إلى لاعب قادر على قطع الكرات، والتغطية مكان سعود عبد الحميد حال التقدم على الطرف الأيمن.

    ورفض الهريفي أيضًا فكرة الاستعانة باللاعب عبد الله الخيبري، الذي وصفه بأنه نال أكثر من فرصة، إلا أنه لا يزال مصرًا على اللعب بنفس الرتم، دون تطور أو شغف باللعبة.

  • Japan v Saudi Arabia - FIFA World Cup Asian 3rd QualifierGetty Images Sport

    أنباء سعيدة في معسكر الأخضر

    وشهدت كواليس معسكر المنتخب السعودي، أنباء سعيدة، بشأن عودة حسان تمبكتي للمشاركة في المران، بعد تأهيله للتعافي من الإصابة، خلال الفترة الماضية، وكذلك نواف العقيدي، حارس مرمى الأخضر، الذي شارك في الجزء الأول من تدريبات الحراس، ضمن مراحل برنامجه التأهيلي.

    يأتي ذلك قبل بضعة أيام من انطلاق نهائيات كأس العالم 2026، حيث يلعب المنتخب السعودي في المجموعة الثامنة، ليواجه أوروجواي وإسبانيا وكاب فيردي.

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