"استبعاد نجم الأخضر لسبب سلوكي وكنو غير مناسب" .. فهد الهريفي يثير الجدل حول رأيه في قائمة السعودية بكأس العالم!

أثار فهد الهريفي، نجم النصر والمنتخب السعودي السابق، جدلًا، بشأن الاعتراض على قرارين من قِبل اليوناني جورجيوس دونيس، مدرب الأخضر الحالي، في إطار الاستعداد لنهائيات كأس العالم 2026.

وكان دونيس قد استقر على قائمة الـ26 لاعبًا، للمشاركة في مونديال الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، والتي جاءت على النحو التالي..

* حراسة المرمى: نواف العقيدي، محمد العويس، أحمد الكسار.

* خط الدفاع: حسن كادش، علي لاجامي، حسان تمبكتي، عبد الإله العمري، جهاد ذكري، سعود عبد الحميد، نواف بوشل، متعب الحربي، علي مجرشي، محمد أبو الشامات.

* خط الوسط: عبد الله الخيبري، محمد كنو، ناصر الدوسري، سالم الدوسري، أيمن يحيى، زياد الجهني، مصعب الجوير، علاء آل حجي، سلطان مندش، خالد الغنام.

* خط الهجوم: عبد الله الحمدان، صالح الشهري، فراس البريكان.

وأسفرت القائمة النهائية، عن استبعاد خمسة لاعبين، وهم الحارسين عبد القدوس عطية وعبد الرحمن الصانبي، فضلًا عن زكريا هوساوي، عبد الله آل سالم، صالح أبو الشامات.

وصاحب إعلان القائمة جدلًا واسعًا، في ظل استبعاد أسماء، على غرار صالح أبو الشامات، الذي كان محل الخلاف الأول، بعد مساهمته في صعود الأخضر إلى كأس العالم.