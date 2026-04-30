وجه فهد الهريفي، أسطورة نادي النصر، رسالة من العيار الثقيل، حول الفوز الذي حققه الفريق الأول لكرة القدم، على حساب الأهلي، في قمة الجولة الثلاثين من دوري روشن السعودي، واصفًا الأمر بقوله إن "جورج جيسوس رحم الراقي".
برسالة تهنئة لخالد الغامدي .. فهد الهريفي يرد على "دوري كريستيانو" ويؤكد: جورج جيسوس رحم الأهلي!
ماذا حدث في الكلاسيكو؟
في مباراة شهدت إصابة الجناح البرازيلي ويندرسون جالينو، تمكن الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، من تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 76، بعد استغلال لركلة ركنية نفذها جواو فيليكس، ليرتقي ويضع كرة رأسية في الشباك.
وأضاف كينجسلي كومان هدف "رصاصة الرحمة" في الدقيقة 90، بصناعة أيمن يحيى، ليحتفل الفرنسي بطريقة أثارت الجدل، بارتداء نظارة شمسية.
الاحتكاك برونالدو و"جيسوس رحم الأهلي"
وقال الهريفي، في رسالته عبر برنامج "دورينا غير"، إنه يبارك لخالد الغامدي، رئيس الأهلي، واللاعبين الذين أحسنوا التحضير لمباراة النصر، بكلامهم، مضيفًا "فريق محقق بطولة ويفكر في فريق آخر، دليل على قوة هذا الفريق وصداه، (وين يطلع على أكتاف الآخرين مع احترامي للأهلي)".
ورد الهريفي على الرسائل التي تصف الدوري بأنه "دوري كريستيانو"، بقوله "ألا يعلمون أن رونالدو على مدار 3 سنوات لم يحقق إلا بطولة واحدة خارجية؟".
وأضاف نجم النصر السابق، أن ما يقال في هذا الشأن هو مجرد "احتكاك" بكريستيانو، ومحاولة لتغطية الهزيمة، والربط برونالدو لصنع ردود أفعال أجنبية، ولذلك تخرج التصريحات من لاعبين أجانب، لأنه احتكاك بـ"العالي والقوي" على حد وصفه.
واستطرد الهريفي أن تشكيل النصر الحالي قادر على الفوز في مواجهة أي فريق آسيوي، مضيفًا أن جيسوس رحم الأهلي، ولو لعب بأظهرة صريحين وأشرك أنجيلو، لتغيرت المباراة وما حدثت "مناصفة" في الأداء.
التراجع عن الممر الشرفي
وكان فهد الهريفي، قد طالب لاعبي النصر، قبل المباراة، بعمل ممر شرفي للأهلي، بما يعكس الأخلاق الرياضي، بمناسبة تتويج الراقي بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة، قبل أن يتراجع عن طلبه.
وقال الهريفي في رسالة أخرى "لم أكن أعلم عن تصريح رئيس النادي الأهلي، وعن إسقاطات بعض لاعبيه على النصر، ولكوني ابن من أبناء هذا النادي العظيم الذي علمنا القيم والمبادئ والمنافسة الشريفة، لن أتجاوز على أي نادٍ أو على الأهلي. وكنت ولازلت أحترمه ككيان، ولكني أتراجع عن طلبي بعمل ممر شرفي في مباراتنا معه".
وشهدت احتفالات الأهلي بلقب النخبة الآسيوية، عبر الحافلة المكشوفة، تصرفات ساخرة من لاعبي الراقي تجاه النصر، حيث قام المدافع ميريح ديميرال، بعرض شعار النصر عبر هاتفه الخاص أمام الجماهير، ليسخر منه، فيما خرج عبد الرحمن الصانبي وعلي مجرشي في بث مباشر، قائلين لمشجع نصراوي "انظر إلى هذه! صعبة عليك والله، تقول إن آسيا سهلة وأنت لا تشارك بها من الأساس. متع عينك بالميدالية، فهذه صعبة عليك والله، أعرف إنك مقهور".
وزاد خالد الغامدي، رئيس مجلس إدارة شركة الأهلي، من الشعر بيتًا، حيث قال إن الراقي في عامين، حقق إنجازًا كبيرًا لم تصل إليه أندية كل تاريخها عبر 60 و70 سنة، ولديها نسختان من البطولة، وليست ذات البطولة.
ما ينتظر النصر
ومن المنتظر أن يشهد النصر، صراعًا ثقيلًا خلال مايو، حيث يواجه القادسية والشباب والهلال تباعًا في دوري روشن السعودي، قبل أن يخوض نهائي دوري أبطال آسيا 2، في مواجهة جامبا أوساكا الياباني، في السادس عشر من الشهر المُقبل.
ويختتم النصر مشواره بملاقاة ضمك، علمًا بأن العالمي ضمن مقعدًا في دوري أبطال آسيا للنخبة، خلال الموسم الرياضي الجديد "2026-2027".
مسيرة النصر في الموسم الحالي 2025-2026
فريق النصر الأول لكرة القدم تحت قيادة مدربه البرتغالي المخضرم جورج جيسوس، بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بشكلٍ أكثر من رائع، رغم خسارة نهائي كأس السوبر السعودي.
وخسر النصر نهائي السوبر أمام عملاق جدة الأهلي بـ"ركلات الجزاء"؛ بعد أن كان قد تجاوز عقبة فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، في المربع الذهبي.
أما في دوري روشن السعودي.. يحتل النصر "صدارة" جدول الترتيب، برصيد 79 نقطة من 30 مباراة؛ وبفارق 8 نقاط عن الهلال صاحب "الوصافة"، والذي لعب لقاءً أقل.
أيضًا.. تأهل الفريق النصراوي إلى نهائي مسابقة دوري أبطال آسيا "2"؛ حيث سيضرب موعدًا ناريًا مع نادي جامبا أوساكا الياباني، بشكلٍ رسمي.
والصدمة الكبيرة للنصر، في الموسم الرياضي الحالي، جاءت في ليلة 28 أكتوبر 2025؛ عندما سقط الفريق الأصفر أمام الاتحاد، ليودع كأس خادم الحرمين الشريفين من دور ثمن النهائي.