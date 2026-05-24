"اترك نرجسيتك وداء العظمة" .. هجوم على فهد الهريفي بعد تقليله من تاريخ الأهلي في الدوري السعودي

انتهى الموسم الرياضي في دوري روشن السعودي رسميًا في أواخر الأسبوع الماضي، بتتويج النصر بطلًا بعد غياب عن منصة التتويج منذ الموسم الاستثنائي 2018-2019.

العالمي حقق اللقب بعد صراع في البداية مع الأهلي والهلال، لكن الراقي تراجع في الجولات الأخيرة وخسر فرصه، فيما صمد الزعيم حتى الجولة الأخيرة، قبل أن يتفوق عليه النصر بنقطتين فقط (86 مقابل 84).

أما الأهلي فقد حقق لقب النخبة الآسيوية 2025-26 للموسم الثاني على التوالي، قبل أسابيع قليلة، لتكون بطولته الثانية في الموسم المنقضي بعد حصد كأس السوبر السعودي مطلع الموسم.