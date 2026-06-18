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Fahed Al Mofarij Salem Al Dawsari Goal OnlyGOAL AR
أحمد فرهود

من مؤامرة فهد المفرج إلى صدمة زوجة سالم الدوسري.. المنتخب السعودي تحت حصار "شائعات" الهلال والنصر في كأس العالم 2026

فقرات ومقالات
السعودية
الهلال
النصر
سالم الدوسري
نواف العقيدي
عبدالإله العمري
كأس العالم
دوري روشن السعودي

الأخضر بدأ المونديال بشكلٍ جيد.. ولكن احذروا!

لطالما كانت المنافسة التاريخية بين الهلال والنصر، هي الوقود الذي يحرك العجلة الكروية السعودية؛ لكن عندما يتحوّل ذلك إلى "حرب شائعات" تضرب استقرار المنتخب الوطني في بطولة بحجم كأس العالم 2026، فإن ناقوس الخطر يدق بشدة.

نعم.. الشائعات أصبحت تحاصر منتخب السعودية الأول لكرة القدم، بعد مباراته الافتتاحية ببطولة كأس العالم 2026؛ التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية على أراضيها، بالاشتراك مع المكسيك وكندا.

الأخضر السعودي بدأ مبارياته في مونديال القارة الأمريكية، بالتعادل الإيجابي (1-1) مع منتخب أوروجواي؛ وذلك ضمن الجولة الأولى من منافسات "المجموعة الثامنة"، ببطولة كأس العالم 2026.

وتضم "المجموعة الثامنة" المونديالية؛ كل من إسبانيا وكاب فيردي، إلى جانب منتخبي السعودية وأوروجواي بالطبع.

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة؛ كيف تحوّل معسكر منتخب السعودية إلى "ساحة للشائعات"، بسبب صراع الهلال والنصر..

  • Fahed Al Mofarij Nassr FansSocial gfx/ Goal Arabia

    اتهامات "مؤامرة" فهد المفرج ضد نجوم النصر

    قبل انطلاق بطولة كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا؛ أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم تعيين فهد المفرج، في منصب "المدير التنفيذي للمنتخب الوطني الأول".

    تعيين المفرج في هذا المنصب؛ جاء بعد رحيله عن عملاق الهلال بشكلٍ رسمي، بنهاية الموسم الرياضي المنصرم 2205-2026.

    المفرج عمل كـ"مدير تنفيذي لفريق الكرة بنادي الهلال"، لسنواتٍ طويلة للغاية؛ حيث كان عنصرًا رئيسيًا في الإنجازات المحلية والقارية التي حققها الزعيم، رغم كل الانتقادات التي وُجِهت إليه.

    ونظرًا لعمله في الهلال سنواتٍ طويلة؛ كانت أنظار النصراويين تسلط على المفرج، لمتابعة كيف سيتعامل مع نجوم فريقهم داخل المنتخب السعودي.

    وبالفعل.. لم تمر مباراة السعودية ضد منتخب أوروجواي، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026؛ إلا وكان النصراويون يتصيدون الأخطاء للمفرج، على النحو التالي:

    * أولًا: رصد لقطة "عدم احتفاله" بهدف مدافع النصر عبدالإله العمري؛ وذلك خلال مباراة السعودية وأوروجواي.

    * ثانيًا: استغلال هذه اللقطة سالفة الذكر؛ لاتهامه بالتآمر والتضييق على نجوم النصر داخل معسكر المنتخب السعودي.

    أي أن النصراويين اعتبروا أن "هلالية" فهد المفرج، تطغى على وطنيته مع منتخب السعودية الأول لكرة القدم؛ وهو ما يظهر من وجهة نظرهم بوقوفه في صف نجوم الزعيم، ومحاربته لكل من هو ينتمي لقلعة العالمي.

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  • Salem Al-Dawsari Saudi Arabia 2026Getty Images

    حقيقة "صدمة" زوجة سالم الدوسري المفاجئة!

    ومن المدير التنفيذي فهد المفرج؛ سننتقل الآن إلى النجم المخضرم سالم الدوسري، قائد نادي الهلال ومنتخب السعودية الأول لكرة القدم.

    سالم أحد أفضل من أنجبت الكرة السعودية، على مر التاريخ؛ إلا أنه دائمًا ما يواجه التشكيك والهجوم، في كل مرة يرتدي فيها قميص المنتخب الوطني.

    نعم.. بعض النصراويين اتهموا سالم سابقًا بأنه يتهرب من المنتخب، وآخرون يقولون إنه لاعب لا يفيد الأخضر؛ بينما يدافع قطاع كبير من الهلاليين عنه "دوليًا"، مع استعراض تاريخه وأرقامه.

    والمشكلة أن هذه المعركة المشتعلة بسبب سالم الدوسري؛ امتدت إلى بطولة كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا.

    وقدّم سالم مستوى سيئ للغاية، في مباراته الأولى ببطولة كأس العالم 2026، تحديدًا في اللقاء الذي جمع بين منتخبي السعودية وأوروجواي؛ ليشتعل صراع شرس بين النصراويين والهلاليين، على النحو التالي:

    * أولًا: النصراويون يعتبرون أن سالم يشارك "أساسيًا"؛ كنوع من المجاملة.

    * ثانيًا: الهلاليون يحاولون إيجاد مبررات لمستواه السيئ؛ وذلك في مباراة السعودية وأوروجواي.

    والمثير في الأمر أن البعض زعم أن مستوى قائد الزعيم السيئ، في المباراة المونديالية الأولى؛ جاء لكونه لعب تحت ضغط إجراء زوجته لـ"عملية جراحية حرجة"، خلال الفترة الماضية.

    هُنا.. وجّه الإعلامي الرياضي بتال القوس، سؤالًا إلى مراسل قناة "العربية" في الولايات المتحدة الأمريكية؛ بشأن حقيقة خضوع زوجة سالم أو أحد أفراد أسرته، لعملية جراحية.

    المراسل نايف الثقيل أكد أنه تواصل مع إدارة المنتخب السعودي؛ التي أكدت له أن هذه الأخبار عارية تمامًا عن الصحة، وأن جميع أفراد أسرة سالم بخير.

    وبالتالي.. اتضح أن هذا الخبر ليس إلا شائعة؛ كمحاولة من البعض تبرير مستوى سالم الدوسري السيئ ضد أوروجواي، بعد الهجوم النصراوي العنيف عليه.

  • Al Nassr v Al Fateh - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    جدل "غياب" نواف العقيدي عن التشكيل الأساسي

    لم ينتهِ الأمر هُنا.. حيث خرجت علينا بعض الشائعات الأخرى؛ بالتزامن مع مشاركة منتخب السعودية الأول لكرة القدم في بطولة كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا.

    من بين هذه الشائعات؛ إشراك الحارس محمد العويس "أساسيًا" في مباريات المنتخب، للقضاء على زميله الشاب نواف العقيدي تمامًا.

    ورغم أن العويس ترك الهلال، ويلعب في نادي العلا حاليًا؛ إلا أن البعض اتهم إدارة المنتخب بمحاربة العقيدي، بسبب أنه يلعب في النصر.

    ويرى هؤلاء أن العقيدي، هو الأحق لـ"حماية عرين" الأخضر السعودي؛ خاصة أنه لعب دورًا كبيرًا في إيصال المنتخب إلى المونديال، بتألُقه في التصفيات.

    وغاب العقيدي عن مباراة منتخب السعودية ضد أوروجواي؛ وذلك ضمن الجولة الأولى من منافسات "المجموعة الثامنة"، ببطولة كأس العالم 2026.

    وفي المقابل.. قام اليوناني جورجيوس دونيس، المدير الفني للمنتخب السعودي؛ بالاعتماد على العويس في "التشكيل الأساسي" ضد أوروجواي، خلال الجولة الأولى.

  • Saudi Arabia v Uruguay: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    كلمة أخيرة.. "حقائق واضحة" من المفرج لسالم!

    أخيرًا وبعد كل ما استعرضناه في السطور الماضية، يجب علينا توضيح بعض النقاط المهمة للغاية؛ وذلك كـ"رد" على الحرب المشتعلة بين الهلاليين والنصراويين، بالتزامن مع مشاركة منتخب السعودية في بطولة كأس العالم 2026.

    هذه النقاط المهمة، تتعلق بالمدير التنفيذي للمنتخب السعودي فهد المفرج والقائد سالم الدوسري، وكذلك إشراك الحارس محمد العويس "أساسيًا" بدلًا من نواف العقيدي؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: فهد المفرج

    لا يُمكن أن يختلف اثنان، على ولاء هذا الرجل إلى نادي الهلال بالفعل؛ لكن من المستحيل أن يكون هُناك "مؤامرة" منه ضد نجوم النصر، في بطولة كأس العالم 2026.

    سبب هذه الاستحالة التي نقصدها؛ هي أن المفرج هدفه الأول في بطولة كأس العالم 2026، هو تحقيق النجاح مع منتخب السعودية.

    وبعيدًا عن الوطنية وغيرها من الشعارات؛ بالتأكيد أن المفرج يرغب في النجاح "شخصيًا"، للرد على كل الانتقادات التي وُجِهت إليه في فترته الأخيرة مع الهلال.

    بمعنى.. المفرج تعرض لانتقادات من الهلاليين أنفسهم، لذلك فهو يريد الرد عليهم بنجاحه مع المنتخب؛ ولتحقيق هذا الأمر، لن يكون من مصلحته أن يشعل حربًا ضد نجوم النصر.

    * ثانيًا: سالم الدوسري

    كما ذكرنا.. سالم أحد أفضل من أنجبت الكرة السعودية على الإطلاق؛ وهذه حقيقة يجب أن يعترف بها الجميع، بغض النظر عن صراع القمصان بين الهلال والنصر.

    لكن ونحن نتحدث عن سالم الآن، يجب أن نضع في اعتبارنا أن تراجع مستوى اللاعب أصبح أمرًا طبيعيًا؛ لعديد الأسباب المهمة، أبرزها:

    - تقدمه في العمر؛ حيث اقترب من الـ35 عامًا.

    - إصاباته العديدة؛ والتي تعرض لها في الفترة الأخيرة.

    - موسم الهلال غير الجيد؛ الذي دفع ثمنه الكثير من اللاعبين.

    كل هذا يمر به نجوم عالميين كبار، وليس سالم الدوسري فقط؛ لذا يحب وضع ذلك في الاعتبار، بدلًا من نشر شائعات عن اللاعب وأسرته.

    * نواف العقيدي

    إذا نظرنا إلى موسم نادي النصر في 2025-2026؛ سنجد أنه تم تهميش العقيدي تمامًا، خلال الفترة الأخيرة.

    وقبل تهميشه حتى.. تعرض العقيدي لبعض الإصابات؛ بالإضافة إلى ارتكابه أخطاءً فادحة، أدت إلى خسارة النصر مباريات مهمة.

    وليس معنى ذلك أن العقيدي حارسًا سيئًا، أو أنه لا يصلح لقيادة المنتخب؛ بل على العكس تمامًا، فهو أثبت إمكانات كبيرة خاصة عندما يكون في قمة تركيزه.

    إلا أن ما نقصده هُنا؛ هو أنه مع انطلاق كأس العالم 2026، كان الحارس المخضرم محمد العويس هو الأجهز "فنيًا وبدنيًا".

    وأثبت العويس قيمته الكبيرة بالفعل؛ وذلك بتصدياته الرائعة ضد منتخب أوروجواي، في الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس العالم.

    لذا.. فإن اختيار هذا الحارس "أساسيًا"، يُعد من القرارات الموفقة؛ في انتظار ما ستسفر عنه مباريات السعودية القادمة، في المونديال.