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محمود خالد

الجدل لا يفارقه في كأس العالم .. تصرف فهد المفرج أمام إسبانيا يثير التساؤلات: "هل يتدخل في عمل دونيس؟"

السعودية
إسبانيا
كأس العالم
جيورجوس دونيس

جدل المفرج لا يتوقف..

وكأن كل تصرف منه صار محل ترقب، هكذا بات فهد المفرج، المدير التنفيذي للمنتخب السعودي الأول، والذي أثار الجدل بلقطة مع اللاعبين، قبل مباراة إسبانيا في كأس العالم.

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم، قد قرر تعيين فهد المفرج، مديرًا تنفيذيًا للمنتخبين الأول والأولمبي، في مايو الماضي، في ظل استعداد المنتخب الوطني، للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2026، حيث يلعب في المجموعة الثامنة.

لقطة واحدة للمفرج، كانت كفيلة بأن تصبح محل تداول كبير في المملكة، حيث واجه اتهامات، بأنه رفض الاحتفال بهدف عبد الإله العمري، في شباك أوروجواي، خلال مباراة الجولة الأولى، وها هو يخرج ليثير الجدل بتصرف جديدة في لقاء إسبانيا.

  • ماذا فعل المفرج في مباراة إسبانيا؟

    وأظهر الناقل الرسمي، فهد المفرج وقد دخل أرض ملعب مرسيدس بنز، من أجل التحدث مع اللاعبين أثناء استعدادهم لالتقاط صورة جماعية، وفق البروتوكول المتعارف عليه قبل أي مباراة لكرة القدم.

    وخرج المنتخب السعودي من مباراة الجولة الثانية، خاسرًا أمام الإسبان، برباعية دون مقابل، عن طريق لامين يامال وميكيل أويارزابال (هدفين) وحسان تمبكتي (بالخطأ في مرماه) في الدقائق 11 و21 و24 و49.

    وبعد أن فاجأ الجميع، بتعادله مع أوروجواي، بنتيجة (1-1)، تجرع الأخضر خسارة ثقيلة أمام الماتادور الذي تربع في صدارة المجموعة الثامنة، برصيد 4 نقاط، بينما تجمد رصيد السعودية عند نقطة واحدة.

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  • ما وراء تصرف المفرج

    لقطة فهد المفرج لم تمر مرور الكرام، حيث خرجت الأصوات المنتقدة لطريقته في دخول أرض الملعب، ورغبته في التحدث مع اللاعبين أثناء استعدادهم لالتقاط الصورة، فيما توجهت إليه أصابع الاتهام بمحاولة توجيه تعليمات فنية للمنتخب قبل المباراة.

    الإعلامي دباس الدوسري، وصف ما قام به المفرج، بحركات استعراضية، كما ركز على تعابير وجوه اللاعبين وتصرفاتهم أثناء رسالة المدير التنفيذي، بقوله "ناصر جعل نفسه مشغولًا بالشراب، ومتعب منحني (يعني تراك عطلتنا) وعبد الإله يحك أذنه، وفراس الوحيد الذي يهز رأسه، وكأنه يقول (واضح واضح بس ارجع كرسيك)"، مضيفًا أن المفرج إذا كان يعطي توجيهات فنية أو إدارية، أو حتى تحفيز في هذا التوقيت، فهذه كارثة، وأن سلوكه يساهم في توتر اللاعبين".

  • Spain v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    التدخل في عمل دونيس

    وفتح المفرج بابًا للنقاش حول ما إذا كانت لديه إمكانية التدخل في عمل المدير الفني جورجيوس دونيس، خاصة بعدما لجأ اليوناني إلى طريقة اللعب بـ5 مدافعين.

    وعلّق عمر الغامدي، نجم المنتخب السعودي السابق، عبر برنامج "في 90"، بقوله إن فهد المفرج ليس مسؤولًا عن التدخل في عمل دونيس في كل الحالات، مضيفًا أن هذا الأمر يختلف من مدرب لآخر، وهناك مدربون قد يسمحون للمديرين بمناقشة قراراتهم دون فرض أي شروط.

  • TOPSHOT-FBL-WC-2026-MATCH38-ESP-KSAAFP

    كيف علّق دونيس على رباعية إسبانيا؟

    وذكر دونيس، خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة، إن الأخضر لعب بطريقة 4-4-2، أمام أوروجواي، ولو لعب بنفس الطريقة ضد إسبانيا، لكان الأمر صعبًأ، في ظل كثرة اللاعبين على الأطراف، مضيفًا أن المنتخب السعودي سيلعب أمام الفرق عمومًا بالدفاع أمام منطقة الجزاء، إلا أن لاعبيه لم يدافعوا بالشكل الذي أرادوه أمام منطقة الجزاء.

    وأضاف دونيس، "اللاعبون لديهم خبرات ولديهم احترافية أكبر، عندما يكون حولهم النجوم في الدوري، وكلما زادت تنافسية الدوري، يتحسن لاعبونا، ولكن الأمر مختلف في المنتخب؛ لأن التجارب يجب أن يكون فيها عقلية معينة".

    وتابع "عندما لا تسير المباراة بشكل جيد، وتستقبل ثلاثة أهداف سريعة، تشعر بعدم الأمان، وتحاول أن تهدئ من روعك، فريقنا تأثر كثيرًا من الأهداف المسجلة".

  • Spain v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    ما ينتظر المنتخب السعودي

    ومن المقرر أن يدخل المنتخب السعودي مرحلة الحسم، بملاقاة كاب فيردي، في الثالثة صباح يوم 27 يونيو، بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب إن آر جي، ضمن حساب الجولة الثالثة من المجموعة الثامنة في كأس العالم.

    المنتخب السعودي لا يزال يملك نقطة واحدة، ما يجعله بحاجة للفوز لا بديل عنه أمام كاب فيردي، من أجل دخول حسابات التأهل إلى دور الـ32 من المونديال.

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