"أتمنى فهد المفرج رئيسًا رغم مشكلته الوحيدة" .. طلب بإزالة شرط أساسي في انتخابات الاتحاد السعودي!

قرر ياسر المسحل، ترك الساحة، والمؤشرات تتجه نحو العودة إلى "انتخاب" رئيس جديد في مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، بعدما كانت "التزكية" هي المعيار الحاسم لاختيار المسحل في دورتين سابقتين.
ومن المقرر أن ينعقد الاجتماع المُقبل للجمعية العمومية بالاتحاد السعودي، من أجل المصادقة على التعديلات المقترحة بشأن النظام الأساسي، والتي تمهد الطريق لعقد انتخابات مجلس الإدارة الجديد، وفتح باب الترشح للعملية الانتخابية التي ستصل إلى ثمانية أسابيع، بحسب التسلسل النظامي للإجراءات.
وجاء قرار المسحل بالاستقالة من منصبه كرئيس للاتحاد السعودي لكرة القدم، عقب إخفاق المنتخب الأول في تجاوز دور المجموعات في نهائيات كأس العالم 2026، والمُقامة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، حيث ودّع الأخضر باحتلاله المركز الأخير من المجموعة الثامنة، برصيد نقطتين.