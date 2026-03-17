Getty Images Sport
ترجمه
فنسنت كومباني يكشف عن خطة بايرن ميونيخ بشأن حراس المرمى، مع احتمال ظهور حارس مرمى يبلغ من العمر 16 عامًا لأول مرة في دوري أبطال أوروبا وسط أزمة الإصابات
بايرن يواجه أزمة إصابات بين حراس المرمى
يواجه النادي البافاري حاليًا تحديات كبيرة على صعيد اللياقة البدنية بين القائمين. فلا يزال أسطورة النادي مانويل نوير في طريقه للعودة بعد تعرضه لتمزق في الألياف العضلية، في حين يتعافى الحارس الثاني جوناس أوربيغ، الذي قدم أداءً مبهراً في فوز الذهاب بإيطاليا، من إصابة في الدماغ. كما أن الخيار الثالث سفين أولريش، 37 عاماً، غير متاح أيضاً بعد تعرضه لإصابة خلال التعادل الأخير 1-1 مع باير ليفركوزن. وكان ليون كلاناك سيكون عادةً الرابع في ترتيب المرشحين لمركز الحارس الأساسي، لكن اللاعب البالغ من العمر 19 عاماً مصاب هو الآخر.
- Getty Images Sport
كومباني متفائل بشأن اختيار حارس مرمى بايرن
وفي حديثه إلى وسائل الإعلام يوم الثلاثاء، أبدى كومباني حذراً مع التفاؤل بشأن خياراته في تشكيل الفريق. وقال المدرب البلجيكي: «لم أتفاجأ بعودة مانويل نوير [إلى التدريبات]، لكنني سعيد بعودته، وبعودة جوناس أوربيغ إلى التدريبات أيضاً. لكن القرار سيكون قراراً طبياً بحتاً. إذا سارت الأمور كما هو متوقع، فسيبدأ أوربيغ في حراسة المرمى. وإذا لم يحدث ذلك، فسنجد حلاً آخر».
فرصة ليونارد بريسكوت لكتابة التاريخ
وإذا لم يتمكن أوربيغ من إثبات جاهزيته البدنية قبل انطلاق المباراة يوم الأربعاء، فقد أكد كومباني أن المسؤولية ستقع على عاتق المراهق ليونارد بريسكوت. وقد حقق هذا الحارس المولود في نيويورك صعودًا سريعًا عبر صفوف فرق الناشئين، وكان قد جلس بالفعل على مقاعد البدلاء في مباراة نهاية الأسبوع الماضي ضد ليفركوزن. وبعمر لا يتجاوز 16 عامًا و176 يومًا، سيصبح بريسكوت أصغر حارس مرمى في تاريخ دوري أبطال أوروبا.
قال كومباني عندما سُئل عن شخصية الشاب: "إنه هادئ جدًا". "لكن يجب أن أقول، عندما أنظر إلى لاعب شاب مثله، أجده في الطرف المقابل تمامًا من سفين أولريش. لكننا طاقم هادئ جدًا بشكل عام. إذا كان عليه أن يلعب، فسيحظى بدعمنا الكامل. لدينا الكثير من اللاعبين الجيدين الذين سيساعدونه. لن يكون هناك أبدًا لاعب شاب هنا يُمنح دورًا قياديًا. بغض النظر عما سيحدث، لدينا ثقة كاملة به".
- (C)Getty Images
خلفية أحدث نجم صاعد في صفوف بايرن
يبلغ طول بريسكوت 1.96 متر، وهو لاعب واعد يتمتع بمواهب بدنية فذة، وقد انضم إلى أكاديمية بايرن ميونيخ قادمًا من نادي يونيون برلين في عام 2023. وعلى الرغم من صغر سنه، فقد تخطى بالفعل منتخب تحت 17 عامًا ليشارك مع منتخب تحت 19 عامًا هذا الموسم. ورغم أن سجله الإحصائي على مستوى الناشئين كان متفاوتًا، إلا أن أدائه في التدريبات لفت انتباه الجهاز الفني للفريق الأول بشكل واضح.
يتمتع اللاعب البالغ من العمر 16 عاماً أيضاً بجنسية مزدوجة، حيث يحمل جوازي سفر ألماني وأمريكي، مما يجعله لاعباً محط اهتمام كبير من قبل منتخبي البلدين. وقد مثل ألمانيا بالفعل في فئتي تحت 16 عاماً وتحت 17 عاماً، لكن ظهوره المحتمل لأول مرة على أكبر مسرح للأندية الأوروبية سيرفع مكانته إلى مستوى جديد تماماً، متجاوزاً سن الظهور الأول لأساطير مثل نوير، الذي لم يبدأ مسيرته الاحترافية إلا في سن العشرين.
