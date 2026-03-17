فنسنت كومباني يكشف عن خطة بايرن ميونيخ بشأن حراس المرمى، مع احتمال ظهور حارس مرمى يبلغ من العمر 16 عامًا لأول مرة في دوري أبطال أوروبا وسط أزمة الإصابات

وإذا لم يتمكن أوربيغ من إثبات جاهزيته البدنية قبل انطلاق المباراة يوم الأربعاء، فقد أكد كومباني أن المسؤولية ستقع على عاتق المراهق ليونارد بريسكوت. وقد حقق هذا الحارس المولود في نيويورك صعودًا سريعًا عبر صفوف فرق الناشئين، وكان قد جلس بالفعل على مقاعد البدلاء في مباراة نهاية الأسبوع الماضي ضد ليفركوزن. وبعمر لا يتجاوز 16 عامًا و176 يومًا، سيصبح بريسكوت أصغر حارس مرمى في تاريخ دوري أبطال أوروبا.

قال كومباني عندما سُئل عن شخصية الشاب: "إنه هادئ جدًا". "لكن يجب أن أقول، عندما أنظر إلى لاعب شاب مثله، أجده في الطرف المقابل تمامًا من سفين أولريش. لكننا طاقم هادئ جدًا بشكل عام. إذا كان عليه أن يلعب، فسيحظى بدعمنا الكامل. لدينا الكثير من اللاعبين الجيدين الذين سيساعدونه. لن يكون هناك أبدًا لاعب شاب هنا يُمنح دورًا قياديًا. بغض النظر عما سيحدث، لدينا ثقة كاملة به".